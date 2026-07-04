黃仁勳簽名黑皮褸拍賣 估價最高47萬港元

輝達CEO黃仁勳的招牌黑色皮褸將於蘇富比拍賣，由黃仁勳親筆簽名，最終成交價預計在4萬至6萬美元（約31.4萬至47萬港元）。

《商業內幕》昨日報道，蘇富比表示，該黑色皮褸來自奢侈品牌Tom Ford，經知名鑑定公司進行相片比對，確認黃仁勳曾於2023年10月18日在台北出席鴻海科技日時穿着。據Tom Ford官網，皮褸原價為8990美元（約7萬港元）。

蘇富比將於7月7日起接受競投，該皮褸會在蘇富比紐約展出至7月16日，拍賣則於7月17日結束，拍賣收益將用於資助新一代創業者的獎學金、資助計劃及駐留項目。

黃仁勳此前也曾對外捐贈簽名皮褸。去年6月，在香港科技大學基金首屆智匯慈善晚宴上，黃仁勳就捐贈兩件背面繡有「HKUST」字樣的簽名皮褸，成為當晚全場最矚目拍品。兩件皮褸最終合計拍出超2000萬港元善款，全部用於科大工程學科、人工智能相關戰略發展項目。

如同蘋果創辦人喬布斯的黑色高領毛衣，黃仁勳近年以黑色皮褸形象深入民心。他此前在韓國綜藝節目中回應為何總穿黑皮褸：「是我的妻子讓我穿的，我穿的所有的東西都是我妻子給我買的。從17歲認識妻子之後，我完全沒有購物了。」