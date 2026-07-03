新抱打斷奶奶四條肋骨 老公盲撐「情有可原」：媽掛住拍拖無湊孫

浙江省嘉興市發生一宗令人髮指的家庭暴力事件。一名媳婦因不滿奶奶拒絕協助照顧孩子，竟多次對其動粗施暴，甚至曾打斷奶奶四條肋骨。惟涉事兒子得知母親被打後不但沒有加以制止，反稱妻子行為「可以理解」，指責母親只顧著自己談戀愛而不幫忙照顧孫兒。內地傳媒曝光事件後，即時引來網民狠批。

沈婦曾遭新抱打斷四條肋骨。《錢塘老娘舅》

沈婦曾遭新抱打斷四條肋骨。《錢塘老娘舅》

焦男指妻子打母親「情有可原」。《錢塘老娘舅》

浙江電視台節目《錢塘老娘舅》報道，受害的沈姓婦人日前多次遭到媳婦施暴。其焦姓兒子承認母親被打時辯稱，夫妻原本將孩子交給母親照顧，但對方經常抱怨孫子太過頑皮、自己無力照顧，甚至在孩子生病時也未主動關心，妻子在一怒之下才會對母親動手。

兒子反歸咎母親有錯

焦男未有承認妻子有錯，反將問題全數歸咎於母親，認為是母親沒有盡到幫忙帶孩子的責任，反而整天忙於「談戀愛」。

焦男姊姊在節目表示極度憤怒，甚至指母親曾遭被弟媳打至面部嚴重腫脹，經醫生診斷更發現有四根肋骨被生生打斷。她強調自己十分支持母親的「黃昏戀」，並表示：「母親辛苦操勞了一輩子，如今晚年能找個懂得體貼的老伴，我作為晚輩感到非常支持。」



事件曝光後，隨即引發無數網民狠批焦男夫婦的行為，直言「孩子是自己生的，憑甚麼強求老人來帶」、「這已經構成了故意傷害罪，婆婆應該立刻報警」。