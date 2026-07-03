Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新抱打斷奶奶四條肋骨 老公盲撐「情有可原」：媽掛住拍拖無湊孫

即時中國
更新時間：21:50 2026-07-03 HKT
發佈時間：21:50 2026-07-03 HKT

浙江省嘉興市發生一宗令人髮指的家庭暴力事件。一名媳婦因不滿奶奶拒絕協助照顧孩子，竟多次對其動粗施暴，甚至曾打斷奶奶四條肋骨。惟涉事兒子得知母親被打後不但沒有加以制止，反稱妻子行為「可以理解」，指責母親只顧著自己談戀愛而不幫忙照顧孫兒。內地傳媒曝光事件後，即時引來網民狠批。

沈婦曾遭新抱打斷四條肋骨。《錢塘老娘舅》
沈婦曾遭新抱打斷四條肋骨。《錢塘老娘舅》
沈婦曾遭新抱打斷四條肋骨。《錢塘老娘舅》
沈婦曾遭新抱打斷四條肋骨。《錢塘老娘舅》
焦男指妻子打母親「情有可原」。《錢塘老娘舅》
焦男指妻子打母親「情有可原」。《錢塘老娘舅》

浙江電視台節目《錢塘老娘舅》報道，受害的沈姓婦人日前多次遭到媳婦施暴。其焦姓兒子承認母親被打時辯稱，夫妻原本將孩子交給母親照顧，但對方經常抱怨孫子太過頑皮、自己無力照顧，甚至在孩子生病時也未主動關心，妻子在一怒之下才會對母親動手。

兒子反歸咎母親有錯

焦男未有承認妻子有錯，反將問題全數歸咎於母親，認為是母親沒有盡到幫忙帶孩子的責任，反而整天忙於「談戀愛」。

焦男姊姊在節目表示極度憤怒，甚至指母親曾遭被弟媳打至面部嚴重腫脹，經醫生診斷更發現有四根肋骨被生生打斷。她強調自己十分支持母親的「黃昏戀」，並表示：「母親辛苦操勞了一輩子，如今晚年能找個懂得體貼的老伴，我作為晚輩感到非常支持。」

事件曝光後，隨即引發無數網民狠批焦男夫婦的行為，直言「孩子是自己生的，憑甚麼強求老人來帶」、「這已經構成了故意傷害罪，婆婆應該立刻報警」。

最Hit
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
00:51
珍惜生命│大圍36歲男子小學內墮斃 據悉並非員工 凌晨翻牆潛入校園
突發
4小時前
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
60歲或以上長者免費參加！康文署太極/乒乓球/羽毛球/健身班 孝順孫女代報名：爺爺好似玩得幾開心
生活百科
8小時前
香港亞洲家務工工會聯會代表（左）與Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。資料圖片
01:28
菲傭患癌遭解僱索償 僱主須賠償菲傭收入及精神損害費逾25萬元
社會
5小時前
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
深水埗明哥進駐旺角開「北河明哥素食」！中式齋菜、點心試業期間8折 續向基層、長者派飯
飲食
11小時前
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
網民熱捧迪卡儂$39「神背囊」！超輕量設計包10年保養 可容納13吋電腦
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
香港退休太貴？何英偉揭深圳養老約200萬夠過20年 退休居內地千元租千呎大屋性價比高
影視圈
10小時前
「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌棄？ 調遷戶首派絕靚樓層一人單位 態度猶豫惹網民酸爆 港男親揭大屋搬細屋背景......｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民計數：咁咪交貴啲租
住公屋可以住一世？港人熱議除非1原因「否則賴死唔走」 網民：咁咪交貴啲租
生活百科
6小時前
黃錦輝酒駕︱免影響立會運作 即日起辭去立法會職務 為帶來「社會困擾」致歉
01:09
黃錦輝酒駕︱免影響立會運作 即日起辭去立法會職務 為帶來「社會困擾」致歉
政情
7小時前
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！焦點重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居屋 售價、申請資格一文睇
特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居單位 售價、申請資格一文睇
生活百科
9小時前