LV控告內地茶飲品牌商標侵權獲賠¥1000萬 茉莉奶白：將上訴

地《界面新聞》報道，江蘇省蘇州市中級人民法院已就法國奢侈品牌路易威登馬利蒂（Louis Vuitton Malletier，簡稱「LV」）控告內地茶飲品牌「茉莉奶白」商標侵權一案，作出一審判決。

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蘇州市中院審理後認定，被告深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司及吳中經濟開發區東俠飲品店，其相關商標與視覺設計侵害了LV旗下七件經典「四葉花卉圖形」註冊商標的專用權。

一審判決裁定，茉莉奶白主體公司須在判決生效之日起十日內，向LV賠償經濟損失1000萬元（人民幣‧下同），以及支付維權合理開支30萬元，兩項合共1030萬元。

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報道引述茉莉奶白創辦人張伯丞回應指，公司不服判決，將會提出上訴。然而，根據國家知識產權局的商標檢索系統顯示，茉莉奶白此前所申請的多項相關四葉花卉圖形商標，目前均處於「駁回複審」或「宣告無效」的狀態。