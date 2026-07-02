中國尊｜小型飛機撞北京中信大廈 官方通報：個人原因造成危害公共安全案件

北京第一高樓北京中信大廈（俗稱「中國尊」）上月遭小型飛機撞擊，造成1死13傷。



北京市朝陽區融媒體中人「北京朝陽」今天（2日）發帖通報，6月26日，北京市朝陽區東三環附近發生一輕型運動航空器碰撞高層建築。接報後，有關部門即開展調查處置工作，13名傷員經救治無生命危險，其中1名已出院。

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經查，涉事航空器為阿若拉SA60L的單發雙座螺旋槳輕型飛機，註冊號B-12PP；航空器駕駛員劉某某（男，66歲，本市人），自由職業者，離異獨居，2021年考取運動飛行執照，2024年考取私用飛行執照。



事發當日下午，劉某某在平谷區一通用機場駕駛飛機起飛，先後進行伴飛和獨立飛行，在獨立飛行時偏離設定區域並與機場失聯，隨後與高層建築發生碰撞，當場死亡。劉某某長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」的表述。綜合調查認定，此系一起因個人原因造成的危害公共安全案件。