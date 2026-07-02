霸王茶姬︱系統現「0元購」1人買2997杯 網民不滿賠兌換券獎勵貪心

連鎖茶飲店「霸王茶姬」位於湖北武漢的分店系統日前深夜發生故障，凌晨可以「0元」下單，有人一次過買2997杯，有分店同時要處理6.8萬杯飲品。集團就系統問題致歉，並取消所有涉事訂單，但向受影響民眾賠償0.01元兌換券，引起網民不滿認為是貪心的人有獎。

下單要等候257小時

據《南方都市報》報道，7月2日早上起，多名網民發帖，指霸王茶姬武漢多家門店凌晨1至2時出現「0元購」，涉及的飲品包括歸雲南、醒春山、折桂令、雲中綠等，它們原價每杯要12-14元之間。

「0元購」消息在網上不斷發酵，大量訂單湧入當地各門店，其中武漢國創季佳薈店訂單超5.5萬杯，武漢新唐萬科店訂單超6.8萬杯，取餐需要等候257小時；武漢光谷德國風情街店訂單超7.8萬杯。有多名消費者一次性購買了999件、1998件或2997件0元購商品。

系統問題在凌晨約2時後修復，飲品變回正價。



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7月2日上午，霸王茶姬湖北子公司「CHAGEE霸王茶姬（湖北）」發佈聲明致歉，承認推出「遠山鮮河」系列9.9元特惠活動時，後台出錯令產品意外0元上架。

不滿正常下單者未獲補償

聲明指，公司將統一取消當天0時起因組態失識生成的異常訂單，為彌補給消費者帶來的不佳體驗，每位受影響使用者的帳戶將直接到賬3張 「遠山鮮河」系列無門檻0.01元兌換券。

官方聲明發出後，有部份網民留言表示不滿，「為何要補償薅羊毛的人」、「不理解為何獎勵貪心的人」、「為什麼不是補償正常下單但又受影響的人」。

7月2日11點，霸王茶姬湖北子公司在評論區發佈補充說明，稱「部分被風控系統識別存在異常操作的訂單不在本次受影響使用者範圍內，相關訂單已經及時取消，涉及門店均未製作」。

霸王茶姬是創立於雲南的中國風茶飲品牌，產品以原葉鮮奶茶為主。截至2025年年底，其擁有門店7453家。