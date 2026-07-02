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內地男當街捉幼童掟落河 中年大叔路過跳水救回︱有片

即時中國
更新時間：12:53 2026-07-02 HKT
發佈時間：12:53 2026-07-02 HKT

網絡流傳一條影片顯示內地有一名男子，在街上捉了一名約3、4歲的女幼童，然後掟落河道，幸有一名大爺路過發現救回女童。恐怖的是，疑犯事後竟然重回現場了解情況。網民怒斥男子行為如魔鬼，促警方儘快破案拘人。

網民：疑患精神問題

流傳的CCTV影片拍於7月1日早上近11時，地點不詳。片中有一名年約3、4歲的女幼童，在行人道獨自步行，其後方有一名穿藍衣的男子尾隨，男子突然加速追上女童，在鏡頭外抱起對方，然後急步走到對面馬路河堤，將女童舉高，並扔落河道，男子再逃走。

女童被掟落河後，雖有多輛電單車經過但未有發現，女童落水後約30秒，一名中年男子駕電單車經過，發現女童遇險，即停車狂奔約10米，爬過圍欄落水救人。

大叔落水後，有一對母女疑聞到呼救聲響，前來協助，將女童從大叔手中接回路面。

此時，藍衣漢與一名老婦從鏡頭另一邊進入，走到落水女童旁邊，最後女童由老婦牽著，與藍衣漢一起離開。

網民對影片議論紛紛，有人懷疑男子為女童親人，也有人指男子似有精神問題，但無論男子身份為何，網民均指責其行為與企圖謀殺無異，警方應嚴查追責，「如果不是因為和孩子父母有仇，應該就是有病吧」、「精神病患者吧！不然真要拉去槍斃！」、「總有惡魔在身邊」。

 

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