涉非法出口稀土︱兩名富士電機日籍員工正式被逮捕 面臨最長7個月拘押

日本共同社引述多名知情人士於今日（1日）透露，關於日本企業富士電機集團兩名日籍員工，於今年五月因涉嫌觸犯「走私國家禁止進出口的貨物罪」在遼寧大連被拘留一事，當地海關機構已於六月中下旬對兩人實施正式逮捕。這意味著涉案兩人將無可避免地要接受長期拘押 。

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報道指，內地海關機構認為，兩名被告涉嫌試圖將內置稀土磁體的摩打（馬達）等產品，以可拆卸的狀態進行組裝並申報出口。有關部門高度懷疑，兩人的真實意圖是在產品出口至境外後，再將其拆卸並非法取出其中的稀土磁體，企圖規避中國對日本實施的稀土出口管制。

日本政府披露的資料顯示，涉案兩名日籍員工是因「同一宗案件」，分別於5月18日及25日被大連海關拘留。根據內地刑事訴訟司法程序，執法部門在拘留涉案人後的37天內，必須作出是否正式逮捕的決定；而一旦被正式逮捕，從逮捕後至檢察機關審查並決定是否起訴為止，嫌疑人最長可被拘押達7個月。