羅湖口岸｜重口味男客鞋底藏毒 驚揭用「食過香口膠」包大麻｜有片

「真係隔住屏幕都覺得噁心！」深圳羅湖海關近日在口岸入境通道，截獲一宗令人大呼作嘔的毒品走私案。一名男性旅客入境時因行為可疑被截查，海關關員在其鞋底位置，搜出一個極度骯髒、裝有「已咀嚼過口香糖（香口膠）」的包裝袋。未料關員打開檢查時，竟發現惡臭的口香糖底部，還死死包裹着一包重2.31克、呈四氫大麻酚（THC）陽性反應的毒品大麻。該名重口味旅客當場被捕，案件目前已移交海關緝私部門刑事跟進。

神情有異被召入房

綜合「海關發布」及內地媒體報道，深圳羅湖海關關員日前在旅檢進境大廳進行日常監管時，留意到一名男性旅客進入海關監管區後刻意閃躲，且未向海關進行任何申報，遂當機立斷將其攔截並帶入房內進行徹底搜身。

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在檢查過程中，關員發現男子的步姿略顯怪異，隨即勒令其脫鞋檢查。關員在其鞋內、腳底腳板踩着的隱蔽位置，赫然搜出一個已起皺變形的口香糖包裝紙。當關員打開包裝紙時，發現裏面只是一團帶有唾液、已被咀嚼得面目全非的廢棄口香糖。正當大家大惑不解之際，眼利的關員翻開這團口香糖，驚見其底部正死死塞着一個透明密封塑料袋，裏面裝有綠色疑似大麻的植物製品。

海關現場檢測顯示，該包藏在口香糖內的物品呈四氫大麻酚（THC）陽性反應。後經內地專業司法鑑定機構作進一步分析，證實其含有四氫大麻酚成分，確信為毒品大麻，淨重達2.31克。

消息一出隨即引來大批兩地網民留言，不少人直言「這藏毒方式多少有點惡心了」、「真佩服海關關員的心理素質，這也下得去手去翻」。海關重申，根據內地刑法和禁毒法，大麻屬於國家管制毒品，走私、販賣、運輸或製造毒品，無論數量多少，一律屬於刑事犯罪，必須依法追究刑事責任並予以嚴懲，呼籲市民切勿以身試法。

