Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羅湖口岸｜重口味男客鞋底藏毒 驚揭用「食過香口膠」包大麻｜有片

即時中國
更新時間：21:10 2026-06-30 HKT
發佈時間：21:10 2026-06-30 HKT

「真係隔住屏幕都覺得噁心！」深圳羅湖海關近日在口岸入境通道，截獲一宗令人大呼作嘔的毒品走私案。一名男性旅客入境時因行為可疑被截查，海關關員在其鞋底位置，搜出一個極度骯髒、裝有「已咀嚼過口香糖（香口膠）」的包裝袋。未料關員打開檢查時，竟發現惡臭的口香糖底部，還死死包裹着一包重2.31克、呈四氫大麻酚（THC）陽性反應的毒品大麻。該名重口味旅客當場被捕，案件目前已移交海關緝私部門刑事跟進。

神情有異被召入房

綜合「海關發布」及內地媒體報道，深圳羅湖海關關員日前在旅檢進境大廳進行日常監管時，留意到一名男性旅客進入海關監管區後刻意閃躲，且未向海關進行任何申報，遂當機立斷將其攔截並帶入房內進行徹底搜身。

相關新聞：羅湖口岸︱北上女客緊身背心有古惑 藏全新名錶圖闖關斷正︱有片

在檢查過程中，關員發現男子的步姿略顯怪異，隨即勒令其脫鞋檢查。關員在其鞋內、腳底腳板踩着的隱蔽位置，赫然搜出一個已起皺變形的口香糖包裝紙。當關員打開包裝紙時，發現裏面只是一團帶有唾液、已被咀嚼得面目全非的廢棄口香糖。正當大家大惑不解之際，眼利的關員翻開這團口香糖，驚見其底部正死死塞着一個透明密封塑料袋，裏面裝有綠色疑似大麻的植物製品。

海關現場檢測顯示，該包藏在口香糖內的物品呈四氫大麻酚（THC）陽性反應。後經內地專業司法鑑定機構作進一步分析，證實其含有四氫大麻酚成分，確信為毒品大麻，淨重達2.31克。

消息一出隨即引來大批兩地網民留言，不少人直言「這藏毒方式多少有點惡心了」、「真佩服海關關員的心理素質，這也下得去手去翻」。海關重申，根據內地刑法和禁毒法，大麻屬於國家管制毒品，走私、販賣、運輸或製造毒品，無論數量多少，一律屬於刑事犯罪，必須依法追究刑事責任並予以嚴懲，呼籲市民切勿以身試法。
 

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。
逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元
即時中國
3小時前
蔡一鳳敗訴需付訟費。資料圖片
蔡一鳳入稟追趙薇前夫黃有龍1億中介費 高院裁定敗訴需付訟費
社會
7小時前
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債 賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
04:30
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
申訴熱話
9小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
11小時前
麥當勞McGriddles回歸！首推朱古力McGriddles/鴛鴦班戟早餐 7.1起一連3日全日供應
麥當勞McGriddles回歸！首推朱古力McGriddles/鴛鴦班戟早餐 7.1起一連3日全日供應
飲食
6小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
2026-06-29 20:44 HKT
天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
天文台上調周末風力預測！南海熱帶氣旋醞釀中 料7.4高地吹7級風
社會
9小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
12小時前