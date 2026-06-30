與中國共產黨同齡︱唯一在世長征女紅軍 王全英慶105歲生辰

中國共產黨成立105周年大會將於7月1日舉行，難得的是世上仍有人與中國共產黨同歲，而且還是唯一經歷過紅軍長征的存世女兵。長征女紅軍王全英近日便在四川慶祝她105歲生日。

翻越雪山腳趾凍傷壞死

據川觀新聞、《華西都市報》報道，王全英6月27日在四川都江堰歡度105歲生日。1921年出生的她，1歲多時父母雙亡，由舅舅撫養，5歲起便替人放牛、放羊、推磨，生活困苦。

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1935年，14歲的她見到紅軍進入家鄉，因認同紅軍「不欺壓窮人」，毅然加入紅四方面軍婦女獨立團，擔任戰地衛生員，負責探路、籌糧、照顧傷員。

1936年長征期間，部隊在丹巴遭遇戰事，王全英與主力失散。她與同伴翻越雪山追趕部隊，在嚴寒中赤腳跋涉，以野草充飢，左腳一根腳趾因凍傷壞死，歷經1個多月後流落汶川。

此後，為了活下去、等待重新歸隊的機會，王全英隱姓埋名，之後與當地村民劉富光成家，紮根鄉村，務農度日。直到1984年阿壩州展開流落紅軍普查，工作人員透過老照片及口述歷史，確認她的身分，並頒發「流落紅軍證明書」。

中共建政後，她將自己改名為「王全英」，寓意「全天下的紅軍都是英雄」。

百歲後仍縫製蒲團捐出

曾有人問她，一生最大的欣慰是什麼。王全英望著年輕晚輩回答：「最寬慰的，是現在的孩子再也不用吃我們當年吃過的苦。」

生日會當天，王全英的外孫表示，老人家一生低調，「從不講功勞，也從不訴苦」，即使百歲之後，仍堅持勞動，長年縫製蒲團，並將作品全部無償捐出，「她把能做的溫暖，都留給了後人。」

1934年10月，中共的紅軍為擺脫國民黨軍隊包圍，被迫退出長江南北各中央根據地，進行長征，兩年間轉戰14省，行程約二萬五千里，歷盡艱辛，僅營以上幹部便犧牲430餘人，最終部隊到達陝甘蘇區，完成「長征」。