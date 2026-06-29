福建仙遊刺刀峽谷釀5死4人獲救 官方：早已設警告牌勸勿進入

上周日（6月28日）9名遊客在福建仙遊一峽谷發生意外，多部門到場救援，惟已確認5人身亡，4人平安。

事故原因暫時未明

據官方通報，福建莆田市仙遊縣的刺刀峽谷日前發生事故，一個9人的遊客團隊在行山時發生意外，導致其中5人不幸身亡，其餘4人平安獲救，目前已被妥善安置。

刺刀峽谷內部景觀，非本次事故。海星@YouTube

地形險要加上連日暴雨

屬地鄉政府工作人員表示，事發區域地形極為險峻，加上當地連日暴雨，導致峽谷內水流湍急。事發後，鄉政府、警方、消防及緊急救援部門隨即派員趕赴現場搜救。目前，事故的具體原因仍在調查中。

據悉，事發地點並非正式開發的旅遊景區，而是一處地勢險要的「野景點」。當地政府此前已在沿途設置多塊警示牌，明文勸阻遊客進入，未料仍發生悲劇。

