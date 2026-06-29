山東男子家中「露鳥」躺平 女鄰拍全裸照發業主群遭公審

山東濟南有男子在家回歸自然玩天體，遭女鄰居隔窗拍下，把對方「裸躺」情況發到業主群，抱怨男鄰居行為不雅。結果發相的女業主被事主報警追究，群內其他業主及網民也一面倒批評女業主侵犯私隱，有違法之嫌。

網民：手伸的真長

山東濟南某屋苑於6月28日，有女業主在窗戶，看到對面的男鄰居在家全身赤裸，便用手機拍下對方情況，然後發到業主群投訴，指男鄰居不應在家全裸又無遮無掩，影響其他鄰居及未成年人。

照片發出後，除了露體男鄰居主即留言指摘女鄰居侵犯私隱及法盲外，其他業主也公審該女鄰居，認為她干涉鄰居在家的自由外，最不該是把照片發到業主群公開展示，認為應該私下勸止男鄰居。

被拍裸照的男鄰居表示，已就事件報警追究。

律師：屬自我行為 不受約束

廣東廣播電視台報道指，有律師表示，男子在家裡是自我行為，只要不是故意，不受法律約束。女子將其照片發到業主群裡，是對男子隱私權的侵害，男子可以要求女子刪除照片賠禮道歉，嚴重的可以要求賠償損失。

網民也批評發相的女業主，「瞎看啥？管好自己。沒事找事」、「即使覺得不妥，可以在群裡提個醒，沒必要發照片」、「人家在自己家裡，管你啥事」、「性別一換，評論過萬」、「僅僅管自己男人已經不過癮了是吧，手伸的真長」。