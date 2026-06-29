無品遊客︱無人機狂追拍攝 初生幼駒爆肺死亡

「（無人機）趕着這個小馬駒一直拍，馬受到驚嚇都跑到河里面了，」新疆和靜縣一名牧民近日在社交媒體稱，他的一匹剛出生僅7天的小馬因被遊客無人機驚擾，在狂奔躲避中「炸肺死亡」。他呼籲遊客文明出遊，不要用無人機驚擾草原牲畜。事件引發廣泛關注，不少網民表示「馬寶寶太可憐」，應追溯肇事者法律責任。

出生7天的小馬被無人機追致爆肺死亡。抖音

出生7天的小馬被無人機追致爆肺死亡。抖音

事發上周四（25日），牧民熱那提．阿里木江介紹，他接到鄰居的緊急提醒，得知有遊客操控無人機持續追逐、拍攝馬群，期間小馬還被追到河里，全身上下都是濕的。他立刻趕往現場，但抵達時小馬駒已經倒地不起，他連忙將帶回馬房照料，但守了一整夜也沒能保住小馬。

他事後發視頻稱，草原上的小馬、小羊膽子都很小，被無人機追着跑，幼崽根本承受不住劇烈的奔跑。他希望因為這件事能夠讓大家重視對草原生態的保護，不要亂飛無人機，也不要亂扔垃圾。