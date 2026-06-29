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南寧艦衡陽艦7.2訪港 1.4萬張參觀門票明早10時起預約｜附預約方法

即時中國
更新時間：20:06 2026-06-29 HKT
發佈時間：20:06 2026-06-29 HKT

香港回歸祖國29周年，國防部宣布，解放軍導彈驅逐艦南寧艦、導彈護衛艦衡陽艦，將於7月2日至6日赴香港組織系列開放參觀和文化交流活動，屆時停靠駐香港部隊昂船洲軍港，開放予香港居民參觀。

香港居民可通過微信駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」，免費提供1.4萬張參觀門票。（唯一線上預約管道，不收取任何費用）。有意者須使用香港居民身份證或永久居民身份證實名預約每人限預約1張。11歲及以下兒童免票，但須由預約成功的父母或監護人陪同。基於安全考慮，每名成人最多可攜帶一名11歲及以下兒童。

開放地點

昂船洲軍營（九龍昂船洲志昂路海軍基地）

時間

7月4日：上午8時半至下午5時半；
7月5日：上午8時半至下午5時半。

報名QR碼

南寧艦、衡陽艦訪港參觀報名QR碼
南寧艦、衡陽艦訪港參觀報名QR碼

預約流程

  1. 關注WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」
  2. 點擊「艦艇開放」
  3. 點擊「活動預約」
  4. 選擇參觀日期和時段
  5. 點擊「預約活動門票」
  6. 點擊「添加參觀者」
  7. 填寫姓名、手機號碼、證件號碼等資訊及填寫驗證碼
  8. 點擊「確認預約」。

預約時間

6月30日至7月2日，每日10時、15時、20時；集中預約，約滿即止。

注意事項

  • 線上預約成功後，系統將推送預約訂單資訊，並生成電子二維碼，須妥善保存。
  • 預約成功後，系統不支援更改身分資訊，只可退票重新預約。
  • 參觀當日，須在昂船洲軍營安檢處，憑預約使用的有效身份證件原件和電子二維碼兌換紙質參觀票，接受身份核驗和安全檢查後方可入營。

南寧艦​​​​（舷號162）是解放軍052D型導彈驅逐艦，2021年4月服役，滿載排水量7500噸，全長159米，寬18.4米，乘員280人，曾於2023年1月與其他艦艇組成聯合艦隊，到亞丁灣海域執行護航任務。

衡陽艦（舷號568）是解放軍054A型導彈護衛艦，2008年6月服役，滿載排水量4000噸，全長134米，寬16米，乘員不多於180人，亦曾參加過亞丁灣護航行動。

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