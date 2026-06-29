新一輪中外合作辦學名單出爐 20重點大學進場聚焦前沿領域

內地高考進入志願填報階段，中外合作辦學機構成為不少考生的關注點。教育部近日公布新一輪中外合作辦學審批名單，新批准設立86個合作辦學機構、133個合作辦學項目。有分析指，本輪名單明顯「提質」，20多間985高校密集入場，聯手歐洲名校與港澳地區高校開設腦機接口、數據科學、人工智能等前沿專業，且辦學地點從東部沿海城市向湖北、四川等中西部省份延伸。

▍中國組 ▍

一提到出國留學，很多人聯想到出境生活、高額學費與文化適應壓力。中外合作辦學則提供了另一種路徑，學生在國內校園即可修讀國際課程、獲得中外雙重文憑。5月25日，教育部公布新一輪中外合作辦學審批名單，新批准設立86個合作辦學機構、133個合作辦學項目，其中本科項目100個、碩士項目28個、博士項目5個。

西北農林科技大學攜手新西蘭梅西大學成立「梅西學院」。小紅書

理大夥拍天津大學合辦「深圳未來技術學院」。小紅書

理大夥拍天津大學合辦「深圳未來技術學院」。小紅書@天大集市

批准設立逾200個機構項目

內媒《財經》報道，此次最突出的亮點是多間「985工程」建設高校密集入場，有明顯的「提質」信號。具體而言，天津大學與香港理工大學在深圳共建「深圳未來技術學院」，北京理工大學與意大利都靈理工大學聯合設立「北理都靈理工學院」，四川大學與新西蘭奧克蘭大學合作成立「奧克蘭學院」，華南理工大學與意大利都靈理工大學共築「未來人居學院」，西北農林科技大學攜手新西蘭梅西大學成立「梅西學院」。

除設立實體機構，985高校在項目層面的參與度同樣可觀。在133個獲批項目中，有15個由985高校參與，涉及浙江大學、中國人民大學、中國海洋大學、同濟大學等。

值得注意的是，過往中外合作辦學多集中於商科專業，而近年隨着國內產業結構升級，合作重點已轉向前沿硬核理工科。此次985高校新增合作項目中，超過半數聚焦於人工智能、數據科學、智能製作及高端工程等前沿領域。

同時，辦學布局不再局限於一線城市。其中，山東以27個（含10間機構、17個項目）的獲批量領跑全國，湖北以21個緊隨其後，另外北京佔16個、江蘇佔15個、四川佔14個。贛州、湛江等非傳統高教中心城市亦首次躋身名單，優質教育資源正加速向內陸腹地延伸。

不局限一線城市 山東27個居首

廈門大學經濟學院副教授丁長發對《財經》表示，本輪大規模擴容背後存在雙重原因。一方面，留學成本攀升與外部環境的複雜多變，提升了學生在本土接受國際化教育的意願。另一方面，面對就業新常態下的升學壓力，中外合作辦學也為學生開辟了更為多元的深造通道。

他強調，若要確保中外合作辦學真正惠及地方，需嚴格把關外方師資質量、精準對接市場需求設置專業，以及將學費調整至更具普惠性的區間。