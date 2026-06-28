東風-26︱中遠程導彈「裸彈」畫面首曝光 「關島快遞」打擊範圍覆蓋第二島鏈

解放軍火箭軍即將於7月1日迎來成立60週年紀念。多款戰略導彈透過官方媒體畫面陸續高調亮相。近日，「央視」首度公開東風-26中遠程彈道導彈之「裸彈」畫面。



從公佈的畫面可見，該型導彈未裝載於運輸發射筒內，其本體呈軍綠色金屬殼體，隨時處於準備點火發射的豎立狀態。整枚導彈主要由三段圓柱形彈身組成，分別為在影片中被刷成白色的彈頭段、二級彈體，以及一級助推段；各分段連接處有明顯的環形接縫，彈身表面整體平滑，並無任何外置的粗大管線。

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過去，東風-26在公眾場合亮相時，大多儲藏在運輸筒內，並裝載於運輸-起豎-發射一體車（TEL）上。此次罕見公開其「裸彈」狀態，並同步曝光該導彈部隊進行道路機動演練的畫面，旨在對外展示火箭軍強大的常規戰略打擊與快速反應能力。

最大射程達5000公里

公開資料顯示，東風-26於2015年九三抗戰勝利70週年大閱兵中首度公開亮相。該型導彈重約20噸，最大射程可達5000公里，打擊範圍覆蓋第二島鏈，因而被外界冠以「關島快遞」的稱號。

內地軍事媒體分析指出，在火箭軍的戰略武器體系中，東風-26堪稱是打擊手段最為豐富的頭號「多面手」。就射程和威懾力而言，「東風」家族中超越東風-26的雖有東風-31、東風-5及東風-41等洲際核導彈，但該類洲際導彈主要用於戰略威懾以平衡大國對峙，相比之下，東風-26則是執行常規戰略打擊的「頂配」武器。

打擊手段最為豐富

東風-26的戰鬥部採用「雙重體制」設計，既可攜帶核彈頭，亦可攜帶常規彈頭。它具備大區域無依託機動發射能力，既能實施快速核反擊，也可進行中遠程的精確常規打擊。此外，東風-26不僅能有效摧毀陸上重要戰略目標，更具備攻擊航空母艦戰鬥群等海上大中型移動目標的能力，可壓制以關島為核心的第二島鏈美軍海空軍基地，摧毀預警機、加油機等高價值資產，從而對西太平洋地區的敌方航母編隊形成實質威懾。