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西九高鐵︱7月1日增廣州北、義烏、福清西3站 直達內地站點增至113個

即時中國
更新時間：16:54 2026-06-28 HKT
發佈時間：16:54 2026-06-28 HKT

港人到內地旅遊越來越頻熕。7月1日開始，香港高鐵將新增廣州北、義烏、福清西3個站點，由香港西九龍站直達內地站點增至113個，讓旅客到內地更加方便。

深視新聞報道，根據安排，往返西九龍站與張家界西站的G6080/G6079次列車、天津西站開往西九龍站的G903次列車，新增停靠廣州北站；往返西九龍站與上海虹橋站的臥鋪列車G896/G895次，加停義烏站；往返西九龍站與福州站的G924/G923次列車，加停福清西站。

港鐵介紹，本次新增站點中，廣州北站為區域交通樞紐，接駁地鐵、城際鐵路，鄰近白雲機場與廣州融創文旅城；義烏有「世界超市」之稱，是著名的小商品集散中心；福清有靈石山國家森林公園、南少林寺遺址等眾多文旅資源。

2018年9月香港段通車之初，西九龍只能直達內地44個站點。短短7年間，班次不停加密、拓展站點，如今，站點已增至113個。

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