不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強

皮膚起紅疹發癢不一定是濕疹，深圳有醫院近期一個下午接診3個家庭，全都患上高度傳染性的疥瘡，有家庭一家五口全部中招。醫生提醒，在宿舍、酒店、公共浴室要特別注意衛生防護。

疥瘡多群居傳染

據《南方都市報》報道，深圳居民吳女士近日皮膚起紅疹發癢，夜間瘙癢加重，最初以為患了濕疹。之後一家五口所有成員也出現類似症狀，「紅疹在夜間尤其癢，小孩癢得晚上不肯睡覺」，於是到醫院求診。

深圳市皮膚病醫院過敏診療中心、皮膚無創影像中心主治醫師林秀球，通過問診和進一步檢查，明確吳女士和家人感染了疥瘡，而非過敏、濕疹。

疥瘡是一種由疥蟎感染皮膚引起的強傳染性皮膚病。「“疥瘡人人可感染，體質虛弱者更易中招。疥瘡患者會出現皮膚瘙癢、起紅疹的情況，不少人最初可能誤認為是濕疹，並進行抗過敏治療，可能會導致病情拖延數周甚至數月。」

對於民眾易將疥瘡當濕疹，林秀球指，疥瘡在夜間尤其瘙癢，好發於皮膚薄嫩處，如手指縫、手腕、腋下、腹部、大腿內側等部位，頭面部少見；特徵為小丘疹、小水皰、獨特的線狀細小皮膚隧道，且傳染性極強，多為群居傳染。

濕疹瘙癢無晝夜差異

至於濕疹，林秀球指，其瘙癢無明顯晝夜差異，可在全身任意部位出現，為多形性皮損，紅斑、丘疹、脫屑、滲出、結痂，無傳染性。

林秀球表示，懷疑疥瘡感染，可以通過鏡檢或者皮膚鏡檢查尋找疥蟲。在皮膚鏡下可以看到，疥蟲通過淺表的皮膚隧道往前爬行。

治療方面，疥瘡患者對抗過敏治療無效，需要接受規範的皮膚殺蟲，並對感染環境進行消殺。濕疹則在抗過敏治療後能夠逐漸好轉。”

林秀球強調，疥瘡具有強感染性。「如吳女士一家最初僅是一個孩子在學校住校時感染了疥瘡，慢慢傳染了其他家人。

林秀球指，吳女士和家人確診疥瘡後要「雙管齊下」。一方面患者和家人要用藥清除皮膚表層的疥蟲；另一方面還要對家居環境、貼身衣物、床單被罩等進行消毒。「床單被縟、衣物等可以經高溫清洗、暴曬處理，床墊等可以消毒、更換或在乾燥環境空置幾天。」

深圳近期有醫院已接診多宗疥瘡病例，深圳市皮膚病醫院曾一個下午便收到3個感染疥瘡的家庭案例，累計有7至8名患者。

患者要接受皮膚殺蟲

林秀球介紹，人體接觸疥蟲後，可能在幾天甚至兩周後發病，防護難度較大，如果自己或家人反覆出現紅疹，夜間瘙癢加重，且共同居住或接觸密切的親友也出現類似症狀，應警惕感染疥瘡，及時尋求專業醫生幫助。

預防疥瘡方面，林秀球提醒，在群居環境如宿舍、酒店、公共浴室等區域時需注意防護；日常生活中，應警惕密切接觸傳播，如同床、握手、共用洗浴物品及貼身物品，「疥蟎可脫離人體的衣物、被褥存活2到3天。」。

防治疥瘡需知：

1、規範用藥，全身塗抹不遺漏

治療以外用藥為主，嚴重者可配合口服藥，需嚴格遵醫囑使用：

● 常用外用藥：5% -10%硫磺軟膏、5%三氯苯醚菊酯霜、25%苯甲酸苄酯乳劑等，通常3-4天為一個療程 ；

● 口服藥物：抗組胺藥（如氯雷他定、西替利嗪等），可緩解瘙癢；

● 結節處理：可外用糖皮質激素、結節內注射藥物，或採用液氮冷凍、手術切除等方式治療。

2、徹底消毒，杜絕殘留疥蟎

疥蟎離開人體後可存活2-3天，因此患者的衣物、被縟、毛巾、枕套等必須徹底消毒：

● 首選煮沸：用開水煮沸10分鐘以上，能有效殺死疥蟎及蟲卵。

● 次選暴曬：無法煮沸的物品可在陽光下暴曬4-6小時，或用熱烘乾機烘乾 。

● 密封存放：暫時無法清洗的物品，可密封在塑料袋中存放72小時以上，待疥蟎餓死再處。

3、隔離+同步治療，避免交叉感染

患者需立即隔離，治療期間不與他人共用床鋪、衣物、毛巾等個人物品。

家庭成員、室友、性伴侶等密切接觸者，即使沒有出現症狀，也需同時接受治療，避免交叉感染和復發。