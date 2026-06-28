AI短劇衝擊｜30歲「霸總」許鵬無戲可拍返鄉擺攤賣菜 曾一天拍戲16小時

中國短劇行業正經歷一場由人工智能（AI）引發的劇烈震盪。曾憑藉「霸總」形象走紅的30歲男演員許鵬，近日自曝因AI短劇衝擊導致無戲可拍，已返回山東農村老家，跟隨爺爺在集市擺攤賣菜。許鵬的遭遇並非孤例，AI技術正以前所未有的速度重塑整個影視產業生態。

一個月內滿檔變無戲拍

據多家內地媒體報道，許鵬是科班出身的演員，畢業於中央戲劇學院，曾參演《且試天下》、《一念關山》等長劇。2025年，短劇市場爆發，他在粉絲建議下轉型拍攝短劇，憑藉紮實的表演功底和外形條件，一連拿下多部短劇男主角，工作滿檔時每天拍攝15、16個小時。

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本年首季AI短劇佔比逾95%

然而行業變化來得比想像更快。報道指出，2026年第一季度，全行業上線微短劇約12.8萬部，其中AI微短劇約12.2萬部，佔比超過95%。由於AI演員的衝擊，許鵬從檔期不斷到無戲可拍，僅一個月。2026年3月，他拍完最後一部短劇後，收拾行李離開浙江橫店，回到山東農村老家。

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坦然面對人生轉場

回鄉後，許鵬騎上家中的電動三輪車，拉著爺爺種的大蔥、豆芽、洋蔥等農產品到集市販賣。他站在車廂裡，戴著防曬面罩，在太陽底下一句一句吆喝叫賣。得知他回老家賣菜，有親戚表示不解，也有粉絲找過來合影。

許鵬對此表現得相當坦然，他表示：「演員只是一份職業，沒戲拍就換一份工作謀生，靠雙手踏實賺錢，沒有過不去的坎兒。」他又稱：「在我看來人生沒有退圈，只有換場，即使換了行業身份，我也依舊是我，沒什麼不一樣。」

AI短劇衝擊200萬就業崗位

許鵬的遭遇只是冰山一角。BBC中文近日報道指出，AI短劇正在衝擊短劇產業約200萬個就業崗位。從前當紅短劇演員日薪可達兩萬元人民幣，如今降到1200元都難以找到演出機會。

AI技術從劇本生成、角色建模到後期剪輯全面滲透製作流程，一部AI短劇數日便能完成，成本不足真人拍攝的十分之一。片場從巨大的影棚壓縮到一台電腦上，所需人手從四五十人減少到僅需四五人。許鵬受訪時表示，未來計劃一邊經營演員培訓班，一邊持續創作真人短劇，期望能堅持最初的夢想。