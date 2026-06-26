火車霸座｜江蘇女遭大媽咬傷手臂後起疱疹 憂染傳染病急索體檢報告

江蘇一名女子近日乘坐由北京開往上海的K1461次列車時，發現自己的臥鋪被一名大媽霸佔，理論期間遭對方咬傷手臀。事後傷口出現水疱及腫痛，女事主擔心被傳染疾病，經有關部門協助已找到涉事大媽，惟尚未取得對方體檢報告。

據內地媒體報道，事發於6月19日，女事主陳女士持臥鋪票登車後，發現其鋪位被一名大媽佔據，而大媽自己的位置在鄰鋪上鋪。雙方理論期間發生爭執，大媽情緒激動下咬傷陳女士手腕。

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當時傷勢看似不嚴重，僅有兩個牙印，在乘務員調解下更換鋪位了事。惟數日後傷口未癒合，反而越來越腫，牙印周圍更出現水疱和疱疹，令陳女士擔心對方可能患有傳染病。

陳女士事後聯絡上海鐵路公安及當地政務服務熱線(12345)求助，經有關部門協助已找到涉事大媽，但未取得對方體檢報告。她坦言「好幾天睡不著，擔心她有傳染病」。

