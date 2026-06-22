棄美返中︱癌症晶片先驅陳偉強 離紐約大學赴南京大學任教

美國紐約大學生物醫學工程系教授，有「癌症晶片」技術先驅之稱的科學家陳偉強，本月正式出任南京大學生物醫學工程學院院長兼教授，成為另一棄美返中發展的頂尖學者。

器官晶片技術專家

據南京大學蘇州校區消息，該校生物醫學工程學院在6月11日上午為陳偉強舉行歡迎儀式，象徵他正式回到母校全職在中國發展。

據校方介紹，陳偉強是微納生物晶片、器官晶片技術和精準醫療領域國際知名專家，美國心臟學會Fellow，在微納工程癌症轉化技術與精準醫療領域做出了許多開創性的貢獻，率先創立人源化癌症及多免疫疾病模型器官晶片。

陳偉強(右)有癌症晶片先驅之稱。 南京大學蘇州校區

陳偉強長期任教於美國紐約大學，出任生物醫學工程系&機械與航空工程系雙聘教授、研究生教育主任，本科生教育主任， 科研主任等職。

陳偉強研發出的「癌症晶片」（cancer-on-a-chip）技術，可在人工建構的微環境中研究多種癌症。該技術能夠直觀觀測高侵襲性癌細胞在人體生理環境下的活動特徵，也為未來癌症治療方案研發開闢了新路徑。

該技術能夠利用患者自身細胞，在晶片上模擬特定癌症對應的組織環境，並提前測試某些治療方案，從而評估其是否可能在人體內發揮作用。