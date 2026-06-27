國足「希望之星」︱湘超成人隊毆打14歲張皓燁 涉事球員主犯僅輕判禁賽12個月

中國足壇驚爆一宗令人髮指的球場集體暴力事件。在日前舉行的一場內部交流賽中，代表成年隊伍的湘超「張家界隊」多名球員，竟在賽場上集體圍毆代表「廣東銘途U16青年隊」出戰、年僅14歲的國家隊U15新星張皓燁。張皓燁慘遭多名成年人圍堵狂毆，導致右手掌骨骨折、頭鼻面部多處受傷，私密部位更疑遭惡意重踢，身心受重創。事件激起公憤，湖南省足協昨日（25日）發表處罰決定，對動手的主犯李力行僅處以「禁賽12個月」的處罰，被網民怒轟判罰過輕。廣東銘途球會發表嚴正聲明，痛斥成年球員無恥，表明絕不接受任何形式的道歉或調解。

綜合內地媒體報道，事發於6月21日下午，廣東銘途U16青年梯隊與張家界成年隊在廣州進行一場內部教學賽。比賽期間，雙方球員發生口角，隨後張家界隊多名成年球員竟集體情緒失控，在場上瘋狂追打及圍毆銘途隊的未成年球員。

網傳影片顯示，多名身材魁梧的成年人將一名少年球員死死圍堵在草地上拳打腳踢，現場混亂不堪。其中，年僅14歲的中國足壇神童張皓燁傷勢最為嚴重。經醫院診斷，他的頭部、鼻部、腹部及右手多處受傷，右手第五掌骨當場粉碎性骨折，且私密下體部位亦遭到對方球員惡意狠踢。

足協公布處罰名單 主犯禁賽一年

面對各界強烈聲討，湖南省足協於6月25日正式發布處罰通報，對涉案人員採取以下紀律處分：

11號主犯李力行：處以禁賽12個月（2026年6月25日至2027年6月24日）；

球員張帥、曹志、韓沛江：各處以禁賽6個月；

領隊陳娜、翻譯劉鑫一、教練石海軍：因縱容及參與衝突，各處以禁賽6個月；

涉事球會及張家界市足協：予以全省通報批評，並責令向上級作出深刻檢討。

各方回應

廣東銘途俱樂部發布嚴正聲明，指對手為成年隊伍，理應尊重未成年球員，惟張家界隊相關人員「惡意毆打」其未成年球員，造成極其惡劣影響，表明「絕不接受任何形式的道歉或調解」。

張家界市足協通報稱，事發後已第一時間赴廣州調查，對球場暴力行為「零容忍」，公安機關亦已介入調查。湖南省足協在聲明中要求全省足球從業者引以為戒，杜絕同類事件再發生。

剛助U15擊敗意大利

據悉，14歲的張皓燁是國內2011年齡段的頂尖球員，今年4月入選中國U15男子足球隊，並隨隊出訪意大利參加「國家之杯」，在4月的比賽中正選上場，幫助U15國足2-0擊敗意大利U15國家隊。