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遼寧艦編隊完成遠海實訓 日本艦機曾多次近距離滋擾︱有片

即時中國
更新時間：16:33 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:33 2026-06-22 HKT

中國海軍今日（22日）公布，航母「遼寧艦」編隊圓滿完成遠海實戰化訓練，22日安全返回青島母港。央視公布相關畫面。

報道稱，此次訓練中，編隊連續轉戰南海、西太平洋等多個海空域，籌劃組織岸海聯合體系對抗、艦載機戰術飛行、編隊搜救等課目訓練，立足遠海實戰要求，籌劃組織制空防空、對海打擊、支援掩護、遠海綜合救援、實際使用武器等演練。

在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練，雙方開展體系融合訓練，錘鍊了航母編隊聯動兩棲攻擊艦編隊遠海實戰行動效能。              
訓練期間，日方艦機多次近距離跟蹤監視，滋擾挑釁。遼寧艦編隊全程保持高度戒備狀態，連續組織艦載機戰鬥起飛，靈活變換戰鬥隊形，專業穩妥處置應對日方危險行徑。

報道強調，此次訓練是中國海軍根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

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