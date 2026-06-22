大馬女子指中國人不洗澡 惹眾怒後道歉：衝動做出錯誤反應

一名馬來西亞女子早前到內地旅遊期間，於網上發布涉及「中國人不洗澡、很臭」等歧視性言論的影片，隨即引發兩地網民的強烈譴責。該名女子日前公開道歉，承認自己行為過火，並表示願意為相關言論承擔一切責任。



中國僑網及馬來西亞《中國報》報道指出，涉事女子諾阿希金（Nur Asyiqin Mohd Dalil）早前在內地度假時拍攝影片，期間故意在鏡頭前捂住鼻子，諷刺當地人「很臭」，更嘲笑「中國人不洗澡」。影片曝光後迅速引發網民憤怒，大批網民批評其言行極具冒犯性與歧視意味。



在排山倒海批評聲下，諾阿希金最終在TikTok帳號發布道歉聲明表示，自己在15日到中國度假時，因為一時衝動做出錯誤反應，願意為影片引起的不適承擔全部責任，並澄清自己當時絕非刻意安排或策劃，也無意去侮辱、羞辱或挑起任何跨國衝突。