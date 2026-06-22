鵝肝︱中國今年料成全球最大生產國 具產能與高性價比 法協會擔憂

兼具產能與價格優勢，中國鵝肝產業近年崛起！外媒報道指，鵝肝炒飯、火鍋涮生鵝肝片如今已成為中國民眾常見吃法，華東一間中型鵝肝養殖場產能規模，可達法國普通廠商50倍，豐厚海外利潤驅動企業試水外銷，尤其在東南亞和中東等新興鵝肝市場。業內人士預期，今明兩年中國有望躍居全球第一大鵝肝生產國。法國鵝肝行業協會主席坦言，中國發展太快，令人擔憂。

路透社報道介紹中國鵝肝行業的快速發展：過去10年，鵝肝在中國褪去高端珍饈的標籤，變成平價親民的常見食材。養殖戶李鳳山（音譯）認為，內地鵝肝產量迅猛增長、生產成本大幅低於海外，疊加全球鵝肝消費需求提升，擴大出口是必然趨勢。

中國今年料成全球最大鵝肝生產國。路透社

中國今年料成全球最大鵝肝生產國。路透社

中國今年料成全球最大鵝肝生產國。路透社

中國今年料成全球最大鵝肝生產國。路透社

中型養殖場去年生產300噸

李鳳山在華東經營一間中型鵝肝養殖場，去年產出300噸鵝肝，今年計劃增產至500噸。與之對比，法國普通生產商年均產量僅10噸。

「最終，我們的鵝肝農產品會出現在海外眾多家庭的餐桌上，這是必然的。」李鳳山介紹，企業已開始試探性進入海外市場，去年向杜拜發貨了6000罐產品。

內地鵝肝消費場景不斷豐富，除大眾熟知的鵝肝炒飯、火鍋涮鮮鵝肝片外，櫻桃、玫瑰造型的冷凍鵝肝甜品搭配紅酒和藍莓醬，同樣深受歡迎。國內餐廳一份鵝肝的價格在30至70元人民幣之間，遠低於法國餐廳15至40歐羅（約合117至311元人民幣）的價格。

一些行業分析師和從業者預計，今年或明年，中國可能很快就會成為全球最大的鵝肝生產國。去年國內鵝肝產量可能已達到1.4萬噸，相較2024年急升約30%，而10年前估計僅有2000噸。作為全球領先的鵝肝生產國，法國去年產量下降3%，為1.5萬噸。「他們發展得這麼快，令人擔憂。」法國鵝肝行業組織主席法比安．捨瓦利耶說，「我們沒想到他們會以這樣的速度趕上來。」法國和中國合計佔全球鵝肝產量80%以上，匈牙利和保加利亞也有相當規模產量。不過，據海關數據和分析師估計，去年中國鵝肝產品出口佔比不到5%。

海外市場利潤空間吸引

報道指出，中國海關對鵝肝出口實施嚴格規定。儘管如此，中國生產商渴望一試身手，因為他們知道，在滿足諸多監管要求的前提下，海外市場將提供更具吸引力的利潤空間。

中國行業分析師稱，在一些海外市場，中國將成法國的強勁競爭對手，尤其在東南亞和中東等新興鵝肝市場，中國鵝肝具有競爭力。捨瓦利耶也表示，一些中國生產商已開始出現在國際貿易博覽會上，可能會在東南亞找到市場，「需要對他們打算推向市場的產品保持警惕。



《星島》中國組