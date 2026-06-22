商務部：10家美國實體列入出口管制管控名單

商務部消息，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將艾維奧克斯公司等10家美國實體列入出口管制管控名單，並採取以下措施：

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一、禁止出口經營者對上述10家實體出口兩用物項，禁止任何國家和地區的組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述實體；正在開展的相關出口活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

本公告自公布之日起正式實施。



10家公司包括：

艾維奧克斯公司（Aveox, Inc.）

紅貓控股公司（Red Cat Holdings, Inc.）

蒂爾無人機公司（Teal Drones, Inc.）

美國IMSAR公司（IMSAR, LLC）

傑亞機器人公司（Jaia Robotics, Inc.）

鮑爾航空航天技術公司（Ball Aerospace & Technologies Corp.）

奧什科什防務公司（Oshkosh Defense, LLC）

L3哈裡斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services, Inc.）

芒廷帕斯材料公司（MP Materials Corp.）

美國稀土公司（USA Rare Earth, Inc.）



此外，財政部亦宣佈，即時開始在政府採購活動中對46家美國企業採取相關措施，當中包括採購人在政府採購活動中，不得採購46家美國企業（不包括在華美資企業）生產的產品。

美國國防部本月8日更新「中國軍事企業清單」（亦稱1260H清單），包括：阿里巴巴、比亞迪、百度、藥明康德、京東方等多家知名企業均在列，共計188家，涵蓋電子、航太、無人機、汽車製造、生技醫療等。該清單無立即制裁效果，但美國國防部不得與名單上企業進行往來或商業合作。