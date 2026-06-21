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廣東陽江觀潮童遭沖走 遊客聯手浪中搶人驚險畫面曝光︱有片

即時中國
更新時間：21:34 2026-06-21 HKT
發佈時間：21:34 2026-06-21 HKT

廣東有兒童在海邊觀浪時被沖出護欄，幸被多名遊客及時捉著，男童才未被大浪捲入海。

救人者問「誰家的小孩」

廣東陽江東平鎮一個觀景堤壩常有民眾前往看海觀浪。網上近日熱傳一條影片，顯示19日有多名包括孩童在內的遊客，在堤壩觀賞漲潮，大浪湧上岸，將觀浪民眾打得全身濕透，部份孩童要用手拉著護攔穩住身體，才不致被大浪沖倒。

突然，堤壩另一角傳出呼救聲，拍片者前往了解，卻發現一名紅衣男童已被浪捲出護攔，全身在堤外吊吊揈，幸被一名男子捉著男童左手，另一名女子則蹲下施援，緊緊拉著男童，其他民眾聞聲，紛紛前來協助，終合多人之力，成功把男童由攔外拉回岸上，有驚無險。

離譜的是，救男童上岸的遊客，在安撫男童及檢查有沒有受傷同時，不斷大喊「誰家的小孩」，似在尋找遇險男孩的家長。

《新京報》、《瀟湘晨報》報道，救援者之一的林先生20日表示，事發地是一個遊玩觀景的堤壩，當時海浪比較大，小男孩差點被捲走，幸好被多人抓住。

隨後林先生翻過護欄，將小男孩托舉上岸，男孩無大礙。

東平鎮政府指，已知曉此事，將去瞭解情況。

網民紛紛批評遇險男童的家長安全意識薄弱，「一旦有事，維權意識又強的可怕」、「這孩子差點就成失蹤人口了」、「一句誰家的小孩，給我整蒙圈了」、「帶孩子的不看緊孩子，還是別人幫忙救的」、「要是沒人發現、孩子爸媽又要告景區咯」、「最後上來問誰家的小孩。。。我真是服了這種父母」。

 

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