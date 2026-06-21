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安徽9歲女燒野草父撲火身亡 家屬指被要求熄滅才准走官方指不實

即時中國
更新時間：18:25 2026-06-21 HKT
發佈時間：18:25 2026-06-21 HKT

安徽有男子帶9歲女到河壩玩耍時，女兒玩火機點燃路邊野火，男子在救火過程中暈倒後死亡。死者家人聲稱，現場有人要求死者救熄火才能離開。官方則指，死者是死於熱射病，事實與其家屬所指有出入。

疑熱射病導致死亡

據紅星新聞報道，死者丁某5月5日帶9歲女兒，到安徽潁上縣紅星鎮一處河壩遊玩。期間，女兒拾到一個廢棄打火機，把玩期間不慎將路邊野草點燃。

丁某於是試圖撲滅火災，但在過程中突然暈倒，送院後搶救不治。

丁某家屬表示，當地社區幹部的妻子先行趕到現場，並要求丁某滅火後才能離開，隨後社區幹部也趕到事發地。家屬認為，丁某並非專業撲火人員，面對火勢無法處理的情況，不應被阻止離開。

潁上縣官方權威知情人士21日向紅星新聞表示，丁某因熱射病離世，事發時並沒有人強制要求他留在火場撲救。即使社區幹部妻子讓丁某滅火後才能離開，其要求也沒有任何強制效力。

 

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