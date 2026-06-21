父親節︱山東75歲翁撫養6歲女兒 「想多活幾十年」

山東棗莊女孩「天賜」自2019年10月25日出生，就即被外界關注，原因她的父親黃維平當時已68歲，母親田新菊已67歲。母親是內地自然受孕年齡最高的產婦。如今，天賜已6歲，還有兩個月便上小學。



近日，內地「九派新聞」訪問了黃維平，了解他們一家三口的生活。去年3月底，三人從山東棗莊搬至廣西南寧生活，75歲的黃維依舊腰板挺直，步伐矯健。4月底，田新菊突發腦梗住院。黃維平則陪在妻子身邊24小時照護。

全國最高齡自然受孕產婦

2018年田新菊查出腦梗，用藥調整氣血後，竟來了月經。腦梗治好不久，她覺得身體不舒服，去醫院檢查時發現懷孕了。



黃維新表示，除了醫生，夫妻二人沒有告訴身邊人懷孕的事，包括子女，覺得「我們的事情我們做主。」2019年10月25日，田新菊通過剖腹產生下女兒，取名「天賜」。當時，67歲高齡產婦產女的消息迅速引發全國關注。有人稱這是「生命的奇跡」。



過去當父親，黃維平對兩個孩子都是粗放型。但天賜的生活完全不一樣，自己一直24小時陪伴。



面對衰老，黃維平一直避而不談。2000年左右，黃維平從公職退休，轉行做律師。天賜出生後，黃維平沒有停止律師行的工作，到了南寧，他也很快在新的律師行工作。

24小時呵護寶貝女兒

不過，南寧涉外案件多，不會英語的他接案受到限制。妻子住院後，他沒有時間兼顧律所的工作。為生生活，就改做直播。



自天賜出生後，一家人的生活就備受討論。有人說因為天賜，黃維平的子女與他斷絕了關係，也有人說天賜將成為黃維平子女的負擔。不過黃維平卻稱，「他們憑自己的想像編故事」，「我倒是無所謂，人多嘴雜，說什麼的都有，我家屬看了之後，情緒上有點不行」。



對於慢慢老去，天賜未來該由誰照顧？黃維平笑著說：「多活幾十年就有了。」未來，他希望天賜可以自己養活自己，也希望她不要走太遠，留在南寧，留在自己身邊。