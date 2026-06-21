毛孩獨留在家易拆屋 內地狗狗幼稚園爆紅

內地寵物市場持續升溫，上海、浙江湖州等地近年興起「狗狗幼稚園」寵物日託服務。該類服務參照人類幼兒園的營運模式，狗狗每天早上由「校車」接送入園，白天玩遊戲、上社交訓練課，午休甚至有專人為狗狗們彈奏鋼琴，傍晚再由主人接回家，部分高端幼稚園月費破萬（人民幣，下同）。多名寵物主人認為，幼稚園提供標準化照顧、科學飲食及集體社交，既能提升狗狗的幸福感，又能解決「上班族養寵難」問題。

上海「寵四季」寵物幼稚園創始人王先生向《錢江晚報》介紹，前年10月起，他在上海和湖州各開設了一間門店。園內沒有傳統寵物店的籠舍和刺鼻氣味，而是參照「人類幼稚園」模式安排活動，從晨練、入園健康檢查，到午休、曬太陽，再到下午的社交禮儀課、嗅聞遊戲、障礙跑等，一天時間表安排得滿滿當當。活潑小狗聚在一起釋放精力，害羞小狗們則可在安靜環境中慢慢建立自信。

內地寵物市場持續升溫。中新社

午休時間安排專人彈奏鋼琴

上海另一間名為「Paw3」的狗狗幼稚園，同樣主打高品質全日託服務。除日常互動遊戲、障礙賽挑戰、新鮮手作點心供應外，園內還設有狗狗專用跑步機，滿足寵物日常運動需求。午休時間，還會有專人為狗狗們彈奏鋼琴。

隨着養寵觀念迭代，「送毛孩子上學」已成為都市養寵新潮流。在上海工作的韓女士飼養了一隻邊境牧羊犬「糖糖」，它正在狗狗幼稚園「上學」。每天早上8時，一人一犬便會一起出門，傍晚6時再一起回家。「這是最理想的狀態」，韓女士表示，糖糖曾因獨留在家感到焦慮而「拆家」，但開始上幼兒園後，每天有同伴玩耍、接受訓練，回家就變得乖巧安靜，「有專業老師照顧，還有小夥伴陪伴，比獨自在家幸福太多」。

養了一隻泰迪犬的陸先生，每月花費近4000元送狗狗上幼稚園，他將這筆錢看作對寵物健康的投資，「泰迪精力旺盛，每天在家憋得難受。幼稚園全天開放活動空間，還有戶外鍛煉，（狗狗）精力得到充分釋放，性格也更開朗」。

飼主視學費為寵物健康投資

收費方面，「寵四季」創始人王先生表示，目前幼稚園大型犬收費每天218元、小型犬每天180元，收費包括了接送服務。每天到幼稚園「上課」的狗狗穩定在6隻到12隻之間，數量不多，「小班教學」令每隻狗都能得到充分照顧。

他直言，狗狗幼稚園的核心價值在於行為引導與心理健康，教師會矯正狗狗愛撲人或亂叫的習性，幫助改善亂小便等問題，幫助牠們融入群體生活。對寵物主人而言，這種模式能大幅減輕養育壓力。

寵物消費市場規模達3126億

這門生意的底氣，來自快速擴張的寵物經濟。據寵物行研機構Pet Data估計，去年中國城鎮寵物消費市場規模已達3126億元，2028年有望突破4050億元。

不過，杭州某高校教師王女士也坦言，當寵物被賦予更多「孩子」般的角色，人們對牠們的陪伴品質、心理健康、行為習慣也提出了更高的要求。寵物幼稚園能否真正解決「上班族養寵難」痛點，又能否在價格、安全、標準化服務之間找到可持續平衡，仍待市場驗證。

《星島》中國組