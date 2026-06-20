綠皮火車｜內地女戴防毒面具穿雨衣 防煙味浮誇行徑引側目｜有片

綠皮火車（普速列車）的二手煙問題向來備受爭議，但有乘客的防煙手段卻誇張得令人側目。內地網絡近日瘋傳一段影片，一名女子在綠皮火車硬座車廂內，為了防範車廂內飄散的煙味，竟在大庭廣眾之下穿上透明塑料雨衣，頭戴厚重的防毒面具，將自己包裹得嚴嚴實實。該女子自稱是「控煙小仙女」，惟全套「生化防禦」的誇張裝束隨即引發輿論兩極熱議，大批網民質疑她並非真心維權，而是假借控煙之名「做秀」以博取流量。

專家指防煙效果成疑

據網上流傳的影片顯示，在人來人往的綠皮火車硬座車廂中，這名女子神色自若地坐在座位上。她先是穿上一件透明塑料雨衣，再將頭髮仔細紮好，最後戴上專業的雙濾毒盒防毒面具，整套「生化防護」動作極為熟練，引來車廂內其他乘客側目。

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然而，這身「專業裝備」很快被專家與網民質疑根本是「無常識」。有科普博主指出，防毒面具主要用於過濾工業粉塵及化學毒氣，對付香煙中的焦油與尼古丁，效果其實與一般N95口罩無異；更荒謬的是，她穿上的塑料雨衣對過濾空氣毫無作用，在狹窄且冷氣不足的綠皮車廂內只會令自己焗出一身汗。輿論諷刺這身打扮與其說是防護，更像是一套精心設計的「演出服」，旨在製造強烈的視覺衝擊。

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網民痛批嚴肅議題「鬧劇化」

影片曝光後，網絡輿論幾乎一面倒批評該名女子的行徑。有網民直言：「不知道的還以為車廂發生了毒氣洩漏！」、「坐個火車坐出了核輻射防護的感覺，未免玩得太誇張。」更有不少人指出，綠皮火車雖然允許在車廂連接處吸煙，但煙味濃度遠未達到需要全身密封的程度，質疑該女子是故意攜帶攝影器材上車擺拍，只為迎合網絡上的極端情緒，賺取點擊率。

內地亦有評論文章批評，女子高調將影片上載至社交平台，明顯是一場有預謀的「作秀（Show）」。文章指出，若真心推動火車全面禁煙，應透過向列車員反映、致電12306投訴或呼籲鐵路部門修例等正常渠道，而非以具戲劇性的誇張方式嘩眾取寵。這種「鬧劇化」的行為不但無助於推動控煙，反而容易激起公眾的逆反心理，損害公共衞生維權的認受性。