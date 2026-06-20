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車Cam直擊｜珠海高速私家車疑遭雷擊 瞬間死火受損幸人無恙 專家警告先勿落車｜有片

即時中國
更新時間：19:45 2026-06-20 HKT
發佈時間：19:45 2026-06-20 HKT

廣東珠海西部沿海高速周四（18日）上演驚險一幕。雷雨期間，一道閃電突然落在正在行駛的車輛附近，強光閃過後車輛隨即熄火（死火）。目擊者形容當時「十分震驚」，珠海交警證實涉事車輛受損被拖離高速，車上人員並無大礙。

車CAM拍下閃電瞬間

據行車記錄儀片段顯示，事發時正值雷雨天氣，一輛車在西部沿海高速上行駛期間，一道閃電突然落在其附近位置。目擊者梅先生表示，這是其首次如此近距離感受閃電威力。

珠海交警回應查詢時指出，報警人稱「突然看到一道閃光，車就熄火了」，目前暫未能確定閃電是否直接擊中車身。交警確認涉事車輛出現故障，最終需要拖車將其拖離高速公路，車上所有人員均無受傷。

專家解構「法拉第籠」效應

不少人疑惑何以雷電威力巨大，車內人員卻能安然無恙。專家解釋，汽車的金屬車身構成天然的「法拉第籠」——雷電產生的電流會沿着車身外殼傳導，再經由濕潤的輪胎導入地面，車廂內部空間幾乎不受電場影響，形成有效防護。

不過，雷電容易損毀車輛電路及外部零件，車輛一旦遭到雷擊，切勿貿然開門下車，留在車內等候救援才是最安全做法。

雷雨出行「雙30原則」

氣象專家提醒，雷雨天氣出行應緊記「雙30原則」：

  • 30秒原則：從看見閃電到聽見雷聲，若時間少於30秒，代表雷電距離不足10公里，應立即前往室內躲避。
  • 30分鐘原則：最後一次聽到雷聲後，應至少等候30分鐘才可外出活動。

專家呼籲，雷雨時段盡量避開高地及金屬設施；駕車途中如遇雷電，應關閉所有車窗，留在車內，以最大程度降低雷擊風險。

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