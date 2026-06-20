Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惠州羅浮山｜兩家庭私闖未開發野瀑布 母子遭急流沖落深潭 消防冒雨4小時救援

即時中國
更新時間：18:15 2026-06-20 HKT
發佈時間：18:15 2026-06-20 HKT

端午假期雨水不斷，切勿私闖野外未開發景點。廣東惠州博羅縣羅浮山周五（19日）發生一宗嚴重行山意外。兩個家庭執意冒雨闖入茶山觀一處禁區瀑布嬉水，期間一對母子不慎被瞬間暴漲的湍急山洪沖落深潭。過程中母親猛烈撞擊亂石，導致骨折，無法動彈。當地消防派出10人救援，冒雨搜救近4小時，終成功將重傷者抬運下山送院搶救。

母親右肩及盆骨骨折

綜合內媒報道，事發於端午節當日上午10時37分，當時兩個家庭結伴，私自進入羅浮山茶山觀一處明令禁止進入的未開發「野瀑布」區域。雖然現場設有警告標示，且眾人均清楚該處並非景區正規遊覽路線，但仍執意走到瀑布上方的岸邊逗留拍照。

相關新聞：山友南太行未開發區域打卡 失足墮崖遇難

由於當地連日持續降雨，山洪暴發導致瀑布水量在短時間內急劇大增。母親在岸邊不慎被極具衝擊力的急流沖落瀑布，兒子見狀情急跳水救人，結果雙雙被激流沖至下游的深水處，情況命懸一線。幸好當時有途經的熱心行山客（內地稱「驢友」）發現，合力將母子二人拖拉上岸並報警求助。

博羅縣朱明洞消防救援站接報後，立即集結10名救援人員徒步負重進山。由於當日持續降雨，山間雨霧瀰漫、視線嚴重受阻，沿途山路遍布碎石且泥濘濕滑，坡陡路險，救援人員艱難跋涉一小時才抵達現場。

經現場初步檢查，落水男孩僅受驚嚇，並無大礙；惟其母親在墮潭及撞擊亂石的過程中身受重傷，經初步診斷為右肩骨折及盆骨骨折，身體極度虛弱，肢體完全無法活動。

為免轉運過程中的顛簸加重傷勢，消防員利用擔架將傷者妥善固定，並展開漫長的山地抬運。下山道路因雨水沖刷極其濕滑，多名消防員沿途接連滑倒，直至下午2時許，隊伍終將傷者安全運送至山下接駁點，移交救護車送院救治。其餘未落水的同行小童及另一對母女則無恙。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
3小時前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
6小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
4小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
01:09
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
18小時前
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
周潤發低調接濟TVB退休老人善行曝光  曾宴請過百幕後聚餐超念舊  重情重義盡顯一流品格
影視圈
8小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
2026-06-19 15:46 HKT
荔景邨發生雙老家庭不幸離世 孫玉菡：事件折射出大數據篩選機制仍有優化空間
社會
8小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
2026-06-19 13:30 HKT