惠州羅浮山｜兩家庭私闖未開發野瀑布 母子遭急流沖落深潭 消防冒雨4小時救援

端午假期雨水不斷，切勿私闖野外未開發景點。廣東惠州博羅縣羅浮山周五（19日）發生一宗嚴重行山意外。兩個家庭執意冒雨闖入茶山觀一處禁區瀑布嬉水，期間一對母子不慎被瞬間暴漲的湍急山洪沖落深潭。過程中母親猛烈撞擊亂石，導致骨折，無法動彈。當地消防派出10人救援，冒雨搜救近4小時，終成功將重傷者抬運下山送院搶救。

母親右肩及盆骨骨折

綜合內媒報道，事發於端午節當日上午10時37分，當時兩個家庭結伴，私自進入羅浮山茶山觀一處明令禁止進入的未開發「野瀑布」區域。雖然現場設有警告標示，且眾人均清楚該處並非景區正規遊覽路線，但仍執意走到瀑布上方的岸邊逗留拍照。

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由於當地連日持續降雨，山洪暴發導致瀑布水量在短時間內急劇大增。母親在岸邊不慎被極具衝擊力的急流沖落瀑布，兒子見狀情急跳水救人，結果雙雙被激流沖至下游的深水處，情況命懸一線。幸好當時有途經的熱心行山客（內地稱「驢友」）發現，合力將母子二人拖拉上岸並報警求助。

博羅縣朱明洞消防救援站接報後，立即集結10名救援人員徒步負重進山。由於當日持續降雨，山間雨霧瀰漫、視線嚴重受阻，沿途山路遍布碎石且泥濘濕滑，坡陡路險，救援人員艱難跋涉一小時才抵達現場。

經現場初步檢查，落水男孩僅受驚嚇，並無大礙；惟其母親在墮潭及撞擊亂石的過程中身受重傷，經初步診斷為右肩骨折及盆骨骨折，身體極度虛弱，肢體完全無法活動。

為免轉運過程中的顛簸加重傷勢，消防員利用擔架將傷者妥善固定，並展開漫長的山地抬運。下山道路因雨水沖刷極其濕滑，多名消防員沿途接連滑倒，直至下午2時許，隊伍終將傷者安全運送至山下接駁點，移交救護車送院救治。其餘未落水的同行小童及另一對母女則無恙。