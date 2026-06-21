東風-17導彈發射畫面首公開 專家分析三大亮點︱有片

央視新聞客戶端在今日（20日）對2024年洲際導彈試射再作出報道稱，除提及這次相隔44年後再試射洲際導彈的詳情外，更引述軍事評論員對試射任務的意義，認為解放軍機動打擊能力已達實戰標準。

報道開首便稱：「如今的『東風家族』已經構建起核常兼備、型號配套、射程銜接、打擊效能多樣的作戰力量體系。火箭軍自我淬煉的方式除了實戰化演訓，還有洲際彈道導彈的全射程試射。」

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報道指，2024年9月25日，火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，導彈準確落入預定海域。此次任務，是我國自1980年5月18日東風-5全射程試驗後，首次重返這片海域。



對於兩次試射時隔44年，軍事評論員杜文龍分析當中有兩個考慮。

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首先是國之重器不可輕易示人。另外，這次全彈道進行打擊行動，一系列保障要求很高，說明解放軍在這個區域有保障能力、有測繪能力。打全程對於火箭軍而言，是一個既艱難又自豪的訓練過程。

機動打擊能力已達實戰標準

從2024年9月試射洲際彈道導彈後公開的照片中的觀察，杜文龍認為，首先是野外條件，說明解放軍可以在任何地形、氣像條件下打出洲際彈道導彈。



第二是機動發射，可以看出採用了車載機動方式，並不是依托固定設施進行發射，說明可以通過公路、鐵路包括其他機動方式到達指定地點，把導彈打出去，完成一系列作戰任務。



第三是冷發射，整個發射過程，上下兩串煙的顏色不一樣，上一段偏淺，下一段偏暗。冷發射對於保護發射裝置和保護人員安全有特別重要的作用，可以看出，火箭軍的機動打擊能力已經達到了實戰標準。

保留發射井發射方式原因

至於車載發射機動性很強，還要保留發射井發射的方式，杜文龍指出，井基發射是最原始的一種手段，在當時也是最保險的一種手段，因為依靠井基的輔助設施可以迅速完成導彈的保養，接到命令之後可以迅速進行打擊。



另外，井基導彈一般尺寸較大、載重大，能夠形成較強的綜合毀傷能力。在戰略威懾打擊過程中，陸基這一級井基導彈依然承擔著主力作用，所以下一步井基導彈隨著技術的發展，包括其他綜合要素的進步，反應能力、防護能力、打擊水平還會同步提高。