梅雨季蛇出沒｜杭州男在家被五步蛇咬傷暈倒 尿液呈醬油色命懸一線

浙江杭州近日天氣濕熱，正是蛇類活躍季節。55歲的何先生在家後院清理舊物時，遭劇毒五步蛇突然咬傷右手腕，即感劇痛暈倒，送院後尿液呈醬油色，凝血功能嚴重障礙，情況一度危急，經醫院全力搶救才脫離險境。

據內媒報道，何先生日前傍晚在家中後院搬木板時，突然感覺右手腕被冰冷尖利物體猛刺，隨即劇痛如灼燒擴散。放下木板後，他驚覺一條五步蛇從瓦罐縫隙中露頭。傷口有兩個明顯牙痕，迅速腫脹發黑並滲出暗紅血水，何先生因劇痛及驚嚇當場暈厥，家人急報警，送往杭州市中醫院急救。

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五步蛇示意圖。網易新聞

何先生尿液顏色逐步恢復正常。網易新聞

何先生敷藥治療。網易新聞

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檢查顯示，何先生血小板急劇下降、肌酶大幅升高、凝血酶原時間無法測出，尿液呈醬油色，顯示嚴重凝血功能障礙，隨時可能出現多器官出血而危及生命。醫院立即啟動多學科會診緊急處理，同時進行清創引流。經治療後，患者尿液顏色逐步恢復正常，各項指標改善，目前已轉入皮膚科接受中西醫結合治療，病情趨向穩定。

五步蛇屬劇毒蛇種，毒液可導致凝血障礙及組織壞死，嚴重者致命。醫生提醒，近期梅雨季節蛇類出沒頻繁，尤其田間、屋前屋後及舊物堆積處，市民需提高警惕。