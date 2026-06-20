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貴州黔南特大暴雨 多輛汽車被沖入坑渠 | 有片

即時中國
更新時間：13:24 2026-06-20 HKT
發佈時間：13:24 2026-06-20 HKT

貴州省黔南州羅甸縣於6月18日至19日凌晨遭遇特大暴雨，多條街道嚴重水浸，有車輛被洪水沖入河道及坑渠，場面混亂。

據影片顯示，暴雨期間水流湍急，路邊的電動車被沖走，多輛私家車被沖入坑渠，更有白色轎車倒立在坑渠邊。貴州省氣象局資料顯示，6月18日6時至19日6時，羅甸縣龍坪鎮錄得220.3毫米雨量，屬極端降雨。

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羅甸縣龍坪鎮政府人員表示，被沖入坑渠的車輛已吊起運走，目前正全力清理淤泥。該鎮部分道路被沖毀，並出現山泥傾瀉，正在進行搶修工作。18日下午，當局已按縣級指示，疏散風險區居民。截至目前，暫未接獲人員傷亡報告。

羅甸縣今年5月中旬及6月初已兩度遭遇大暴雨，今次雨量較前兩次嚴重。當地應急及氣象部門強調，正密切監察災情。

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