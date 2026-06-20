河南一車業廣場大火至少釀2死2傷 負責人被採取強制措施

河南鄭州金水區宏達國際車業廣場昨晚（19日）9時許發生大火，至截止今日凌晨，已釀成最少2人死亡及2人輕傷。

內地「封面新聞」報道，一名附近商鋪目擊者表示，著火時間約晚上八時許，是從商場的三區燒起來的，火勢很大。在消防的介入下，未有蔓延到商場的一區二區，但三區的五層樓都著火了。

截至晚上12時30分，仍有明火點未完全撲滅。該商場二區的商家指，宏達國際車業廣場主營汽車配件，已經開了十多年，平時人流量不是很大。商家營業時間是早上九時到晚上七、八時，火災發生時自己已經下班，所在的二區沒有受到太大影響。

目前，公安機關已對宏達國際車業廣場實際控制人採取強制措施，相關善後工作已在開展，起火原因正在調查之中。

據了解，宏達國際車業廣場為汽車用品專業批發市場，起火建築為混凝土框架結構，主體4層，單層建築面積4000多平方米，樓頂有少量臨時加蓋建築，起火部位位於3層西側商鋪，著火物質為橡膠材料、汽車飾品和配件等。