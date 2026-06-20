周冬雨舞台劇被批不背詞 觀眾負評如潮喊話退票

「三金影后」周冬雨近日在河北阿那亞戲劇節首演舞台劇《文城》，被批沒背熟台詞、直接手持台本朗讀、表演態度懶散。網友負評如潮，紛紛要求退票。導演陳明昊現場解釋稱，本就沒要求演員背詞。

周三（17日）晚，舞台劇《文城》作為阿那亞戲劇節開幕大戲首演。多名到場網友表示，周冬雨、陳明昊、段奕宏3位主演均不熟悉台詞，「周冬雨開始看着提詞器，後來念台本，陳明昊一直念台本，段奕宏前面背詞了，後面也有部分念台本」。亦有留言指出，現場還出現卡頓、念錯詞、笑場、中途喝水等隨意行為，完全沒有話劇舞台該有的儀式感。

但部分觀眾也表達了不同看法。有觀眾直言，一切新興藝術表達都需要經歷一段被看見、被質疑、被理解、被認同的多階段發展，「這部劇很『先鋒』，沒走尋常路，很多驚喜，所以大家評價不一」。

改編自余華小說的舞台劇《文城》從6月17日上演至20日，門票價格為480元至880元人民幣，昨日全部門票已售罄。