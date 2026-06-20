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河南廣西等縮招公費師範生 分析：學齡人口減少

即時中國
更新時間：08:42 2026-06-20 HKT
發佈時間：08:42 2026-06-20 HKT

隨着適齡學生減少，河南、廣西、湖南等地縮減今年公費師範生的招收規模，比去年大減逾50%。學者分析指，學齡人口變化導致基礎教育師資需求變化，很多師範類高校在加快轉型。

長久以來，公費師範生憑借免學費、包分配、帶編制、有補貼的多重優勢，成為內地高考的熱門報考選擇，但多地今年縮減相關招收規模。

第一財經報道，河南省地方公費師範生和地方「優師計劃」師範生今年共招生1117人，比去年減少51.3%，同時不再包含「學前教育」專科地方公費師範生的招生計劃。廣西今年面向全區招收普通高中起點四年制本科地方公費師範生666名，較去年降幅達57.6%。湖南省今年共計劃招收437名公費師範生，降幅達59.5%。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，當前師範院校面臨多重發展挑戰，學齡人口變化導致基礎教育師資需求變化，加上教師教育體系放開，非師範院校畢業的學生也可以通過考教師資格證當老師。在諸多因素影響下，很多師範類高校加快轉型調整。

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