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紙尿褲涉毒事件反轉 造紙學會批報道存明顯瑕疵

即時中國
更新時間：08:17 2026-06-20 HKT
發佈時間：08:17 2026-06-20 HKT

官媒新華社旗下《經濟參考報》前日曝光，好奇、碧芭寶貝、Babycare等多款知名紙尿褲品牌，經專業機構檢出生殖毒性物質甲酰胺，或損害嬰兒生殖系統和肝腎，品牌屬地市監部門當日宣布介入調查。繼三間品牌發聲明否認後，中國造紙學會昨發文稱，相關報道在檢測依據、數據披露、因果論證等關鍵環節存在明顯瑕疵。

屬地市監部門已介入調查

中國造紙學會衛生用品專業委員會昨晚發文表示，甲酰胺並非嬰兒紙尿褲生產過程中的必要添加物質。相關報道稱多款嬰幼兒紙尿褲產品檢出甲酰胺，但未披露具體檢出數值、檢測機構、檢測標準、檢測設備、檢測方法等核心信息，結論不具備公信力與採信基礎。

《經濟參考報》在報道提到，山東省公共衛生臨牀中心在多份嬰幼兒血液、尿液樣本中檢測出甲酰胺。內地紅星新聞昨引述該中心內部聲明稱，並未開展嬰幼兒紙尿褲等產品對健康影響的研究；該中心專家亦未提及，所檢測的甲酰胺物質與嬰幼兒紙尿褲有任何關係。

Babycare屬地杭州高新技術產業開發區（濱江）市監局前日表示，執法人員已趕赴涉事廠區，對多款在售紙尿褲成品抽樣檢測；碧芭寶貝屬地湖州長興縣市監局同步回應，工作人員已進駐企業，對紙尿褲原材料、全生產流程、成品倉儲環節逐項深度核查。

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