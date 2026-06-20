商務部今起加徵澳洲牛肉55%額外關稅

中國商務部昨日宣布，澳洲進口牛肉已達到20.5萬噸的年度配額上限，將從今日起加徵55%的額外關稅。

商務部昨日發布聲明宣布，自澳洲進口的牛肉已在前日達到保障措施規定數量的100%，因此從進口數達到規定量100%的第3天（即6月20日零時）起，將對澳洲進口牛肉在現行適用關稅稅率基礎上，加徵55%的關稅。

澳洲年度配額為20.5萬噸

為保護本土牧場，商務部自今年1月1日起對進口牛肉採取為期3年的限制措施，全年配額總量設定為268.8萬噸，其中澳洲年度配額為20.5萬噸，這遠遠超過澳洲輸華牛肉總量。2025年，澳洲對華牛肉出口突破30萬噸大關，創下6年來新高。

澳媒SBS報道，澳洲肉類工業議會行政總裁Tim Ryan表示，配額達到上限，將即時衝擊澳洲出口商，又指議會一直認為中國分配給澳洲的配額，未能反映市場需求，也與雙方長期的貿易關係不相稱。他表示，澳洲牛肉僅佔中國牛肉進口總量的8%，卻需面對大幅提高的關稅，十分無奈。

彭博社指出，澳洲方面一直在遊說中國政府取消年度配額，但目前沒有跡象表明北京會撤銷這一限制。