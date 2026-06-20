Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商務部今起加徵澳洲牛肉55%額外關稅

即時中國
更新時間：08:07 2026-06-20 HKT
發佈時間：08:07 2026-06-20 HKT

中國商務部昨日宣布，澳洲進口牛肉已達到20.5萬噸的年度配額上限，將從今日起加徵55%的額外關稅。

商務部昨日發布聲明宣布，自澳洲進口的牛肉已在前日達到保障措施規定數量的100%，因此從進口數達到規定量100%的第3天（即6月20日零時）起，將對澳洲進口牛肉在現行適用關稅稅率基礎上，加徵55%的關稅。

澳洲年度配額為20.5萬噸

為保護本土牧場，商務部自今年1月1日起對進口牛肉採取為期3年的限制措施，全年配額總量設定為268.8萬噸，其中澳洲年度配額為20.5萬噸，這遠遠超過澳洲輸華牛肉總量。2025年，澳洲對華牛肉出口突破30萬噸大關，創下6年來新高。

澳媒SBS報道，澳洲肉類工業議會行政總裁Tim Ryan表示，配額達到上限，將即時衝擊澳洲出口商，又指議會一直認為中國分配給澳洲的配額，未能反映市場需求，也與雙方長期的貿易關係不相稱。他表示，澳洲牛肉僅佔中國牛肉進口總量的8%，卻需面對大幅提高的關稅，十分無奈。

彭博社指出，澳洲方面一直在遊說中國政府取消年度配額，但目前沒有跡象表明北京會撤銷這一限制。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
15小時前
荃灣的士路中心落客｜車隊Amigo發聲明指乘客多次強烈要求立即落車 司機事後已報案
突發
9小時前
路透社
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
5小時前
銅鑼灣海港薈早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
銅鑼灣靚裝連鎖酒家早茶半價！點心紙點心均享5折優惠  星期一至日適用
飲食
17小時前
父親節專訪│天瑜爸爸第3個沒有她的父親節 倒數中的愛 把握時間陪伴大仔走獨立的路
親子
19小時前
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛
影視圈
15小時前
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
樂悠咭2026優惠合集！19大長者必看折扣 惠康超市95折/KFC免費熱飲/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣
影視圈
23小時前
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
00:17
深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片
即時中國
2小時前
外傭姐姐係隱形富豪？ 床底塞滿名牌包包 驚人真相曝光 自爆靠一經營手法賺夠回鄉買兩塊地｜Juicy叮
外傭姐姐係隱形富豪？ 床底塞滿名牌包包 驚人真相曝光 自爆靠一經營手法賺夠回鄉買兩塊地｜Juicy叮
時事熱話
20小時前