傳中旅相關公司擬恢復赴日團 日媒報道後停止

中國赴日旅遊市場陰霾持續，中旅集團相關公司低調恢復暑期赴日團隊遊，但在日媒報道後，昨日緊急下架相關產品。該團原定7天6夜遊覽東京、京都、大阪、奈良等地，最早8月1日出發，日媒稱獲政府默許。在多間外資郵輪恢復日本航線後，國產郵輪愛達．魔都號12月重新停泊日本，但業內人士強調「只是商業行為，不要上升高度」。

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日本共同社昨日報道，去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後，中國政府呼籲市民避免前往日本，並指示國內旅行社減少赴日簽證申請數量，將訪日遊客數減少至以往的6成，團隊遊紛紛取消或暫停。

嵐山竹林是京都著名景點。法新社

日媒稱旅社經營嚴峻政府默許重啟

然而，共同社及日本新聞網（NNN）昨日報道，中國國營旅行社中旅集團將重啟赴日團體旅遊，被視為重大轉折。報道稱，中旅官網推出了「和風赴夏．日本全景自由6晚7天東阪」旅遊產品，面向暑期學校人群，將遊覽日本東京、京都、大阪、奈良等地。客服回覆記者稱，最早8月1日出發。此外，多間民營旅行社自5月以來也陸續出團，重啟赴日旅遊的趨勢正逐步擴大。

報道引述一位中國旅行社相關人士透露，「日本是出境遊的人氣國家，旅行社不做就很難維持下去。」另一位消息人士稱，「主管機關（對重啟團體遊）態度已轉為默許，表示『由業者自行判斷』」。

對此，日本政府相關人士指出，「在中國旅行社經營狀況日益嚴峻的情況下，中國當局恐怕也不得不允許重啟團體旅遊。這對日中關係帶來了正面影響」。

消息：中方主管機講默許

不過就在日媒報道後，上述團體遊產品昨日緊急下架。

另外，中國國產郵輪愛達．魔都號預訂系統顯示，12月有多班航次將停靠日本沖繩的八重山群島和那霸。愛達．魔都號去年11月以來更改航程，避開原定停靠的福岡、佐世保、長崎等日本港口，改赴南韓的濟州、釜山等。

行業微信公眾號「郵輪News」周三發文稱，距離郵輪公司更改航線已經過去半年，「這半年來，客人不滿意，因為不好玩、不樂意去，郵輪也賺不到錢，哪怕價格捲死了，上座率依舊斷崖式下跌」，感慨「郵輪公司們能忍這麼久也是真的不容易」。

文章強調，「郵輪更改航線只是商業行為，不要上升高度 」，又認為選擇沖繩是因為中國人對沖繩認可度較高，也是為了照顧部分民眾的情緒。

中日緊張關係持續，赴日遊大幅降溫。日本旅遊局最新數據顯示，5月內地共有31.3萬人訪日，按年減60.4%，連續6個月低於去年同期；5月共有31條中日航線取消全部航班。



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