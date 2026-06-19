白雲機場｜「端午糭」飄刺鼻異味 海關開箱拆解檢300克走私大麻｜有片

端午佳節竟有不法分子企圖利用應節糭子走私毒品。中國海關總署今日（19日）通報，廣州海關近日在白雲機場口岸採取行動，在一架入境航班的監管過程中，截獲一名旅客違法攜帶毒品大麻進境。該名旅客狡猾地將毒品包裝成「糭子狀物品」企圖混淆視聽，惟因散發出濃烈刺鼻氣味而被關員識破，當場起獲共重300克的大麻。

「糭子」拆開驚見藍色膠袋條狀毒品

據「海關發布」在微博公布的案情顯示，廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員，日前在對一架入境航班進行日常監管時，利用X光機發現一名旅客的行李箱機檢圖像呈現異常，隨即對該名旅客進行攔截並作進一步開箱查驗。

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關員打開行李箱後，赫然發現內藏大量外形酷似端午糭的「糭子狀物品」。然而，這批「糭子」並非散發葉香，而是散發出濃烈的刺鼻異味，關員隨即將其逐一拆開，發現「糭葉」內裏竟然是用藍色塑膠袋嚴密包裹的條狀綠色植物製品。經送技術機構緊急鑑定後，證實該批植物製品均為毒品大麻，總重量共計300克。

廣州海關重申，內地相關法律明確規定，大麻與鴉片、海洛英、冰毒（甲基苯丙胺）及嗎啡等，均屬於國家規定管制的麻醉藥品和精神藥品。在內地走私、販賣、運輸或製造毒品，不論涉及的毒品數量多少，一律屬於嚴重刑事犯罪，應當依法追究刑事責任並予以刑事處罰。目前涉案旅客已被移交相關部門作進一步刑事立案調查。

