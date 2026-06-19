黃子韜林寶堅尼違泊遭舉報 北京交警：「三罪並罰」涉非法改裝

內地藝人黃子韜與妻子徐藝洋近日駕駛黑色林寶基尼開篷跑車外出，在北京市朝陽區將台西路違規停放於非機動車道，遭市民拍攝舉報。北京交警經調查後通報，黃子韜涉及三項交通違法行為，已被依法處以行政處罰。

違停、闖禁區、非法改裝

北京市公安局交通管理局昨日（18日）通報，經群眾舉報，交警已將涉事車輛及駕駛人查獲。駕駛者黃某某（男，33歲）涉及三項違法行為：

違反停車規定：在非機動車道違規停放，阻礙其他車輛及行人正常通行。 違反禁令標誌指示：事發路段屬嚴格管理區域，設有禁停標誌。 改變車身顏色未按規定時限辦理變更登記：涉事林寶基尼跑車曾作改裝，惟未依法於時限內向車管部門登記。 黃子韜徐藝洋開超跑違停遭舉報，北京交警通報行政處罰。 黃子韜徐藝洋開超跑違停遭拍下影片及舉報。 黃子韜徐藝洋開超跑違停遭拍下影片及舉報。 黃子韜徐藝洋開超跑違停遭拍下影片及舉報。 黃子韜徐藝洋開超跑違停遭拍下影片及舉報。 黃子韜徐藝洋開超跑違停遭拍下影片及舉報。 黃子韜徐藝洋開超跑違停遭拍下影片及舉報。

交管部門已依法給予行政處罰。根據法規，違反禁止標線指示停車可處以200元（人民幣，下同）罰款及記3分；擅自改變車身顏色未辦理變更登記，可處200元以下罰款。

事發當日，有市民目擊一輛黑色林寶基尼開篷跑車停放在朝陽區將台西路的非機動車道內，車頂敞篷全程開啟，極為顯眼。市民其後拍攝舉報，相關照片在網上廣為流傳，話題「黃子韜徐藝洋開超跑出門違停」一度登上微博熱搜。

北京市朝陽區交警接報後展開調查，將涉事車輛及司機查獲。

現年33歲的黃子韜為內地知名藝人及企業家，名下關聯企業約15間，商業版圖覆蓋娛樂、電商及科技等領域。他與徐藝洋於2024年12月宣布結婚，2025年10月舉行婚禮。

北京交警表示，針對現場附近其他車輛的交通違法情況，仍在調查處理中。