雷軍武漢吃早餐｜路過小女孩一句串爆 尷尬互動登熱搜 帶火「11元熱乾麵套餐」｜有片

小米集團創辦人雷軍近日親民作風疑似「公關翻車」，更意外在內地互聯網掀起一場「皇帝新衣被孩童揭穿」的輿論風暴。雷軍日前回到家鄉湖北武漢，像普通市民般坐在街邊矮凳上享用當地特色早餐「熱乾麵」。原本這是一場大展「接地氣」形象的公關宣傳，詎料被一名路過、背着書包的小女孩當面吐槽，指其「吃個飯還要這麼多人拍」。截至今日（19日）中午，該段吐槽短片在微博已錄得近千萬次播放，並獲逾2萬人瘋狂轉發，登上熱搜。

小女孩疑不認識雷軍

綜合內媒報道，雷軍近日現身武漢大成路著名的「過早」一條街。身家千億的他，在一間名為「麗華早點」的店前點了熱乾麵、麵窩及冰鎮綠豆湯，並坐在紅色膠凳上，將食物放在椅子上當餐桌。

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然而，現場除了大批圍觀市民外，雷軍的正對面還架設了多部專業攝影器材，以多機位進行大陣仗拍攝。就在此時，一名背着紫色書包路過的小女孩，看到被層層鏡頭包圍的吃麵場景，忍不住當面脫口而出吐槽：「吃早飯還要這麼多人拍照，我靠！」

女孩的無心之言令現場氣氛瞬間凝固，極度尷尬。雷軍先是一怔，隨即試圖以公關反應化解，轉頭笑問女孩：「要不要一起來吃？」但女孩完全不理會，頭也不回地徑直離開，留下尷尬的雷軍與拍攝團隊。

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被酸模仿黃仁勳救股價

事件隨即在社交平台掀起兩極化討論。部分評論將小女孩比作《皇帝的新裝》中說真話的孩子，認為這句無心之語戳破了精心設計的「表演式親民」，帶來了難能可貴的真實感。有網民調侃「這頓飯要是沒人拍，等於白吃」，亦有人指雷軍身上有輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳的影子，笑言「雷總開始學黃仁勳了，希望能救救股價」。黃仁勳每次出訪均熱衷於到當地夜市或美食街品嚐地道小吃，並與民眾熱情合照，在台灣更被譽為「台灣美食最佳推廣大使」，展現出強大的個人魅力。

被爆屢仿科技巨頭

台灣《聯合報》文章亦指出，雷軍帶領小米一路走來，個人風格似乎長期緊跟美國當紅的科技企業家。在2011至2014年手機創業初期，雷軍的學習對象是蘋果創辦人喬布斯，發布會上固定以黑色T恤配牛仔褲亮相，因而得名「雷布斯」；到了小米SU7造車時期，其學習對象又換成Tesla創辦人馬斯克，在發布會上換上休閒西裝配黑襯衫、不繫領帶，與馬斯克如出一轍，被封為「雷斯克」。如今雷軍走入街頭，被指又開始模仿黃仁勳的街頭用餐風格。

「雷軍同款套餐」爆紅排長龍

雖然擺拍爭議不斷，但雷軍的驚人「帶貨能力」再度獲得證實。涉事的武漢老字號「麗華早點」在一夜之間成為網紅打卡點，店主隨即順應民意，將雷軍點選的熱乾麵、麵窩和綠豆湯組合成「雷軍三件套」套餐，維持街坊價僅售11元人民幣，承諾「絕不借流量割韭菜」。

連日來，該店在凌晨開門前便排起數百人的長龍，大批年輕人專程前來，爭相坐在雷軍坐過的「紅色膠凳」上端着熱乾麵合照，希望能沾一沾千億總裁的創業運勢。