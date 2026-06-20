深圳童家中玩火燒毀逾¥20萬手機 淡定父問開不開心網讚情商高︱有片

深圳有5、6歲男童在家中玩火，導致父親放在家中約值20多萬元人民幣的手機燒毀。事故後男童父親拍片，平靜地問「開不開心」、「這叫玩火自焚」，趁機教育闖禍兒子，被網民讚他情商超高。

這叫「玩火自焚，懂了嗎？」

深圳龍崗經營手機店的大彭，家中日前失火，令他囤放在家的逾百部，價值約20多個的二手手機被燒毀。

大彭指，兒子因為在家的工作間玩火釀成事故，出事後，兒子驚得只顧拿走放在桌上的4包香煙，便躲回睡房。正在睡覺的大彭則在聞到異味後，走出房間發現失火，於是用滅火筒把火救熄，但大量手機因此報廢，客廳也被火薰黑。

事後兒子在滿目瘡痍的工作間，被語氣淡定的大彭問「開不開心」，又指跟著自己說一句話，便答應不打他，然後大彭便教育兒子，這叫「玩火自焚，懂了嗎？」

對於大彭的反應，許多網民也讚他情緒穩定，沒有因為兒子闖下大禍而失控，「這爸爸的心理素質太強大了」、「這才是真正的『富養』——不是給多少錢，而是給多少理性和耐心」、「肯定還有存款 一點也不慌」、「性格超穩定的家長」。但也有人擔心孩子不會認真反省，「該教育（就）教育必須讓孩子長教訓，不能隨便放縱」、「應該打一頓小孩」。

對於網民熱烈議論，大彭再拍片解釋，指只損失一點錢，人沒事就好，已好好教育兒子，而且要他自己負責清理被焚的家。