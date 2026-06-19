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廣東暴雨︱恩平大田鎮24小時降雨逾530毫米 深圳多區再發橙色預警

即時中國
更新時間：11:37 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:37 2026-06-19 HKT

「龍舟水」繼續在廣東發威，深圳多區19日將暴雨預警升級至橙色，預料會有強降雨。18日08時至19日08時，廣東平均降雨43.7毫米，當中恩平大田鎮白石村降雨達530.5毫米。

端午小長假，許多港人也會趁機北上。深圳氣象台08時52分，將寶安區（福永、松崗、航城、新橋街道）和光明區（鳳凰、玉塘、馬田街道）的暴雨預警，由黃色升至橙色，預計未來1-2小時還將出現20-30毫米降水。

恩平有部份地區18日至今，錄得逾530毫米雨量。小紅書
恩平有部份地區18日至今，錄得逾530毫米雨量。小紅書
恩平有部份地區18日至今，錄得逾530毫米雨量。小紅書
恩平有部份地區18日至今，錄得逾530毫米雨量。小紅書


相關新聞：深圳暴雨｜紅色預警生效全市停課多地水浸 機場航班大規模延誤

氣象台預計，20日，韶關、清遠、肇慶北部市縣多雲到陰天，有（雷）陣雨，局部大雨，其餘市縣多雲，有分散的（雷）陣雨。廣東省大部最高氣溫介於32～35℃。

據氣像水文監測，06月18日08時到06月19日08時，廣東全省平均雨量43.7毫米，超過25毫米鎮街佔全省總鎮街數的57.1%，有21個鎮街錄得超過250毫米的特大暴雨。

各市雨量最大的鎮街有：江門恩平市大田鎮530.5毫米、陽江陽春市河西街道316毫米、雲浮新興縣裡洞鎮275.8毫米、珠海斗門區蓮洲鎮247.2毫米、揭陽普寧市梅林鎮246.7毫米。

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