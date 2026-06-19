北京密雲安老院32死︱洪水湧入太師屯鎮 汛情監測不力17官遭問責
更新時間：10:04 2026-06-19 HKT
發佈時間：10:04 2026-06-19 HKT
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北京密雲區2025年7月28日，發生大暴雨，洪水湧入太師屯鎮養老照料中心，導致32人死亡。調查報告指，事故由於清水河流域持續遭遇強降雨，干支流洪峰迭加，引發超歷史記錄特大洪水，湧入養老照料中心造成32人死亡，包括密雲區委原書記余衛國在內的17名官員，因防汛不力被問責。
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調查報告18日發布，內容指，事件雖由極端天氣引發特大洪水湧入所致，但暴露了當地黨政機關及多個部門在防汛、巡查及養老監管上面臨多項嚴重疏失，余衛國、密雲區委副書記、區政府黨組書記、區長于海波被給予黨內嚴重警告處分；密雲區太師屯鎮黨委原書記陳傑被撤銷黨內職務和政務撤職。
此外，對太師屯鎮養老照料中心撤銷養老機構備案，對其經營主體密雲區霞光社會工作事務所撤銷民辦非企業單位登記。
2025年7月23日至28日，北京持續暴雨，7月28日，密雲區遭受洪水災害，造成太師屯鎮養老照料中心32人死亡。
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