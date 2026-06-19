哈姆立克急救法｜烤魚店男廚師半裸救鯁喉女客 被批不雅拍片平反：有苦衷

連衣服都來不及穿的危急情況，救人一命還被責怪？6月14日，江蘇蘇州一家烤魚店內，一名女顧客用餐時突然被異物卡喉。同行友人和店員立刻採用「哈姆立克急救法」施救，但異物始終沒能排出。當時在二樓後廚忙碌的廚師劉師傅聽聞險情後，急忙衝下樓接力救援。經過2分鐘施救，顧客順利咳出異物脫險。

廚師劉師傅因心急救人，上身沒來得及穿衣服。影片傳到網上後，有網友質疑他為甚麼光着上身貼近女性，令人感到有點委屈。

劉師傅拿着上衣衝下樓，腹部蓋着紗布。

劉師傅事後拍片回應說：「評論區有好多人在問我，當時施救的時候為甚麼沒有穿衣服？因為前兩天在廚房不小心被油濺到了，身上的傷到現在還沒有好，救人的時候又太突然了。發現自己的做法不妥，馬上把衣服給穿上了。」

綜合紅星新聞等報道，現場影片顯示，劉師傅急忙衝下樓時，腹部的傷口處確實覆蓋着紗布，他右手抓着一件T恤，但下樓後看到情況危急，來不及穿上便立即上前施救。在此過程中，他也意識到自己光着上身可能不妥，趕緊穿上衣服再繼續救人。

劉師傅接力施展哈姆立克法成功救人。

由於施救時需要用力，事實上劉師傅腹部燙傷形成的水泡受力破裂，事後前往醫院處理，至今燙傷還沒痊愈。

面對網絡上的質疑聲音，劉師傅說心裏並不好受，「這兩天對我的生活造成了一些影響，朋友一看到我就問這問那。」他說，自己曾將一些負面評論刪除，並發布聲明解釋當時沒穿衣服的原因。

劉師傅慘受質疑，拍片解釋。

「剛開始有人出來說，我救人的時候沒穿衣服，會不會被當成耍流氓？當時確實沒想那麼多。」劉師傅說，他更擔心的是這件事持續發酵會給被救者帶來困擾，「被救者也有小孩、有家庭、有同事，我想盡量控制影響範圍，避免給顧客帶來更大壓力。」

有關以後遇到類似突發情況還會不會衝上去？劉師傅回答說：「當時的情況如果再來一次，我還會及時救人。我沒有顧及那麼多，因為他喊得很着急，我知道下面出大事了。」他表示，以後再遇到類似情況，自己依然會毫不猶豫衝上去。