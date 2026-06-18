手機越貴叫車越貴？內媒iPhone 17與華為舊機實測揭「隱形差別待遇」

「手機越貴，打車越貴」的傳聞近日再度成為公眾焦點。內媒《羊城晚報》聯同多間媒體進行跨平台實測，發現平台已從早期直接修改商品底價的「顯性殺熟」，升級為透過差異化補貼、視覺引導及推薦排序等「隱形干預」手法，導致不同手機用戶面對不同的交易成本及消費決策。

iPhone用戶被「高亮」引導至貴價車

測試團隊選取最新款蘋果iPhone 17（首發價約8,000元人民幣）與八年前發布的華為Honor 10（首發價約3,000元人民幣），使用同一帳號進行對比。

各型號手機預估價格均在22元—55元之間，且各平台價格差異並不大，但真相往往隱藏在情緒化的熱搜詞條之外。

各型號手機預估價格均在22元—55元之間，且各平台價格差異並不大，但真相往往隱藏在情緒化的熱搜詞條之外。

各型號手機預估價格均在22元—55元之間，且各平台價格差異並不大，但真相往往隱藏在情緒化的熱搜詞條之外。

各型號手機預估價格均在22元—55元之間，且各平台價格差異並不大，但真相往往隱藏在情緒化的熱搜詞條之外。

在滴滴出行App測試中，同一路線基礎車型（順風車、特惠快車）價格在兩部手機上基本一致，未發現蘋果用戶支付更高費用的情況。然而在頁面展示邏輯上出現顯著差異：iPhone首屏直接高亮顯示帶有「本單推薦」標籤的「滴滴專車」（一口價101.5元人民幣），而價格較低的車型則為普通白色背景；在Android端，專車選項需滑動至第四頁頂部才出現。

在高德打車測試中，兩台設備報價區間高度接近，Android顯示49至157元（人民幣，下同），iPhone顯示49至156元，未發現明顯價差。

Android獲「新客福利」機票便宜9元

在旅遊預訂平台「去哪兒」測試中，同一老帳戶在Android登錄時獲彈窗「恭喜獲得最高立減25元的新客福利」，iPhone則無類似提示。

以北京飛上海航班為例，Android端多個航班顯示「已減85元」或「已減88元」，iPhone對應航班優惠僅為「已減76元」或「已減79元」；佛山飛上海同一航班，iPhone最終結算價為1039元人民幣，Android為1030元人民幣，相差9元。飛豬平台則未觀察到類似差異。

iPhone優先見貴價貨 安卓用戶密集見低價配件

在某電商平台品牌官方旗艦店內測試發現，蘋果端推薦列表優先展示多款高客單價商品（如5,099元、4,699元手錶及7,999元手機）；安卓端同等位置則出現149元充電頭、數據線等低價配件，高價值商品位置明顯靠後。

專家：算法歧視正走向「隱蔽化」

北京數字經濟與數字治理法治研究會副秘書長黃尹旭指出，平台已從「同物不同價」轉向「不改底價改規則」的隱性干預模式。他分析，平台以可間接映射消費能力的手機型號為依據設置補貼額度、操縱推薦排序與視覺引導，可能侵害消費者的知情權與公平交易權，涉嫌違反《消費者權益保護法實施條例》及《互聯網信息服務算法推薦管理規定》。