毒尿片｜涉甲酰胺恐損BB生殖系統 碧芭寶貝、Babycare急下架

內地爆出嬰幼兒紙尿褲（紙尿片）安全風波。多名家長近日投訴，嬰幼兒使用知名品牌的紙尿褲後，臀部反覆出現紅腫甚至皮膚破潰（紅屁股），停用後症狀即迅速好轉。內媒《經濟參考報》隨後委託專業檢測機構進行抽樣檢測，結果在「好奇」（Huggies）、「Babycare」及「碧芭寶貝」等多款熱銷產品中，驗出具生殖毒性的化學物質「甲酰胺」。事件曝光後，涉事品牌回應各異，部分已緊急下架相關產品並啟動自查。

毒素循皮膚入血

甲酰胺在常溫下為無色透明液體，常被用作有機溶劑。公開資料顯示，歐盟已將甲酰胺歸類為「1B類生殖毒性物質」，內地《化妝品禁用原料目錄》亦明令禁止添加。

內地多款紙尿褲被指侵害嬰幼兒健康。 經濟參考報

專家指出，甲酰胺可透過皮膚吸收進入血液，長期低劑量接觸具致畸風險。由於嬰幼兒器官發育尚未健全，代謝毒物能力較弱，若長期接觸貼身含毒紙尿褲，可能導致生殖系統損傷及慢性肝腎損傷。內地醫學機構從醫院選取上百份嬰幼兒樣本檢測，亦證實多名嬰幼兒的血液和尿液中驗出甲酰胺。

然而，現行的《嬰兒紙尿褲》國家標準中，並未對甲酰胺設置任何檢測項目或限量要求，形成嚴重的監管漏洞。專家呼籲主管部門盡快修訂國標，填補監管空白。

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內地多款紙尿褲被指侵害嬰幼兒健康。 經濟參考報

三大品牌回應各異

風波爆發後，三大涉事品牌昨日（18日）分別作出回應：

碧芭寶貝表示已即時啟動專項核查工作，雖對傳媒的抽樣來源及檢測流程存疑，但已主動將涉事系列產品下架，並委託權威第三方開展全面覆檢。

國產品牌Babycare發聲明強調，在售紙尿褲嚴格遵循現行國家標準，從未收到抽檢不合格的官方通知。公司稱前期按歐盟要求進行檢測，甲酰胺結果均為「未檢出」，目前已委託多家第三方機構對全系列產品開展獨立抽檢，並已將涉事產品下架。

美國金佰利旗下的 好奇（Huggies） 則發表聲明強硬反駁，稱經權威第三方機構檢測，旗下紙尿褲未驗出甲酰胺成分，各項指標符合國標。公司正與相關檢測機構核實檢測方法。截至目前，「好奇小森林」系列在線上店舖仍正常售賣。